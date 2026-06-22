„Ein rabenschwarzer Tag“: Reichenbach verliert deutlich

Die Partie begann für die Mannschaft von Trainer Carlo Kästner denkbar ungünstig. Kaum hatte Schiedsrichter Gabriel Scholz angepfiffen, zappelte der Ball bereits im Netz: Tim Oliver Pohle traf in der zweiten Spielminute zur frühen Dresdner Führung. In der Folge entwickelte sich eine einseitige Angelegenheit, in der die Gäste ihre spielerische Reife und enorme Passsicherheit demonstrierten. Martin Riemer (20.) und Roberto Oehmig (28.) schraubten das Ergebnis noch vor der Pause auf 0:3.

Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild zunächst nicht. Die Dresdner blieben hungrig und bestraften die defensiven Nachlässigkeiten der Heimelf konsequent. Erneut Oehmig (48.) sowie Arthur Kaplan (60.) erhöhten binnen kurzer Zeit auf 0:5. Zu diesem Zeitpunkt drohte dem RFC ein regelrechtes Debakel zum Saisonkehraus.

Kästner sparte nach dem Abpfiff nicht mit kritischen, aber ehrlichen Worten über den ersten Durchgang: „Wir hatten einen rabenschwarzen Tag, oder anders ausgedrückt, wir erhielten eine Lehrstunde in Offensivkraft und Spielfreude. Die Gäste konnten in der ersten Halbzeit schalten und walten, wie sie wollten, und wir fanden kein Mittel gegen die spielerische Überlegenheit des Gegners.“

Doch die Kästner-Elf bewies Charakter. Statt sich gänzlich aufzugeben, rafften sich die Vogtländer auf und investierten in der verbleibenden Spielzeit mehr Intensität in die Zweikämpfe. „In der zweiten Halbzeit versuchten wir, das Spiel ausgeglichener zu gestalten, was uns auch gelang. Am Ende machten wir noch zwei Treffer“, analysierte Kästner den späten Aufschwung seiner Mannschaft.

Der Lohn für die Bemühungen folgte prompt:

1:5 (65. Minute): Manuel Strobel betrieb Ergebniskosmetik und traf wie schon in der Vorwoche.

2:5 (80. Minute): Der eingewechselte Paolo Süß verkürzte weiter und stellte den Endstand her.

Stolz überwiegt trotz bitterem Saisonausklang

Am Ausgang der Partie und der verdienten Punktevergabe gab es jedoch nichts mehr zu rütteln. Durch den Auswärtssieg festigt der FV Dresden 06 Laubegast mit 63 Punkten den hervorragenden dritten Tabellenplatz. Der Reichenbacher FC beendet die Spielzeit mit 51 Zählern auf dem siebten Rang im gesicherten Mittelfeld.

Obwohl der letzte Eindruck dieser Saison ein sportlicher Dämpfer war, zog Trainer Carlo Kästner ein rundum positives Fazit über die vergangenen Monate. Die Entwicklung der Mannschaft über die gesamte Spielzeit hinweg steht über dem enttäuschenden Finale: „Am Ende muss man von einer verdienten Heimniederlage sprechen. Trotzdem bin ich mit der gesamten Saison zufrieden und stolz auf die Mannschaft, was sie geleistet hat.“ Mit dieser soliden Platzierung im oberen Mittelfeld verabschiedet sich der RFC erhobenen Hauptes in die wohlverdiente Sommerpause.