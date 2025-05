Ein rabenschwarzer Tag für Geratskirchen

Am Sonntag war der BCF Wolfratshausen in Geratskirchen zu Gast. Die enorm wichtige Partie ging aber mit 3:0 verloren.

Geratskirchen findet in der ersten Hälfte nur schwer ins Spiel und hat in vielen Zweikämpfen das Nachsehen. Dennoch lassen die Gastgeberinnen wenig zu und ihre Gegnerinnen können kaum gefährlich werden. Lediglich nach einer Ecke wird es brenzlig, Julia Reiterer hält aber souverän. Da beim Versuch hinten rauszuspielen Wolfratshausen gut presst, agieren die Geratalerinnen im Spielaufbau vorwiegend mit langen Bällen. Wirklich vors Tor kommen die Gastgeberinnen aber nicht.

Nach Wiederanpfiff kämpft sich Geratskirchen ins Spiel zurück und kann die Gäste zunehmend im Zaum halten. Das 1:0 für Wolfratshausen fällt denkbar unglücklich. Theresa Frank trifft beim Versuch zu klären den Ball nicht richtig, welcher über Umwege schließlich bei Lena Jocher landet. Die Stürmerin fackelt nicht lange und zieht ab. Reiterer kann die Kugel nicht richtig festhalten wodurch das Spielgerät ins Tor gelangt (51.). Geratskirchen ist daraufhin bemüht den Ausgleich zu erzielen, so wirklich gefährlich wird es aber nicht. Wolfratshausen kann sich nicht mehr so oft vors Tor kombinieren wie in der ersten Hälfte. Der zweite Gästetreffer fällt nach einer Flanke von der rechten Seite. Franziska Mayer trifft den Ball beim Klärungsversuch ungünstig und bugsiert ihn ins eigene Tor(70.). Geratskirchen hat daraufhin nichts mehr zu verlieren, stellt um und wirft noch einmal alles nach vorne. Trotzdem sind es die Gäste, die den nächsten Treffer erzielen. Selina Schauer kommt aus kürzester Distanz zum Abschluss und hämmert die Kugel unter die Latte (80.). Geratskirchen gibt sich nicht auf, kann ihre Bemühungen aber in nichts zählbares mehr ummünzen.