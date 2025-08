Ein rabenschwarzer Tag des TSV Meitingen

Der SV Wörnitzstein-Berg erwischte beim TSV Haunstetten einen völlig gebrauchten Tag und musste mit einer herben 0:5-Niederlage im Gepäck die Heimfahrt antreten. Die Partie war kaum angepfiffen, da stand es bereits 1:0. Kerem Cakin überwand SVW-Ersatztorwart Robin Klinger aus spitzem Winkel. Der SVW hatte große Probleme gegen die offensivstarken Haunstettener, während eigene mögliche Gelegenheiten meist im Ansatz verpufften. Das 2:0 war ein direkt verwandelte Eckball von Daniel Kohlbach, der noch vor der Pause sogar auf 3:0 stellte. Kurz nach Wiederanpfiff unterlief der Panknin-Elf der nächste individuelle Fehler, den Kerem Cakin zum vierten Treffer nutzte. Zwar hatte der SVW gute Möglichkeiten zum Ehrentreffer, doch sowohl Dominik Marks per Kopf (65.) als auch Maximillian Bschor (89.) scheiterten an TSV-Torwars Maximilian Lenz. Zwischendurch hatte Mert Avan das 5:0 besorgt. (svw) Lokalsport DW Schiedsrichter: Lukas Lindemeir (Affing) - Zuschauer: 100 Tore: 1:0 Kerem Cakin (8.), 2:0 Daniel Kohlbach (33.), 3:0 Daniel Kohlbach (45.+1), 4:0 Kerem Cakin (54.), 5:0 Mert Avan (75.)

Der TSV Wertingen hatte zwar mehr Spielanteile und Chancen, trotzdem musste sich der Landesliga-Absteiger beim Aufsteiger FC Maihingen mit 0:2 geschlagen geben. Maihingen präsentierte sich vor dem Tor eiskalt und nutzte zwei Unkonzentriertheiten in der Wertinger Defensive, um das Spiel früh in ihre Richtung zu lenken. Max Thum hatte zum 1:0 getroffen, Daniel Zekl baute den Vorsprung noch in der ersten Halbzeit aus.

Zu diesem Zeitpunkt hatten die Wertinger bereits eine zweistellige Anzahl an Ecken auf dem Konto und mehrere hochkarätige Torchancen vergeben. An dem Bild änderte sich auch im zweiten Abschnitt nichts. Maihingen verteidigte leidenschaftlich und lauerte in der Offensive stets auf Konter. Während der TSV weiterhin teils hunderprozentige Chancen liegen ließ. (mt) Lokalsport WZ

Schiedsrichter: Leon Löffler (Medlingen) - Zuschauer: 200

Tore: 1:0 Max Thum (6.), 2:0 Daniel Zekl (31.)

Auch wenn der 2:1-Sieg des BC Rinnenthal aufgrund der Chancen in der ersten Halbzeit insgesamt verdient war, ist er aus Sicht des Horgau auch irgendwie unnötig gewesen. Im ersten Abschnitt war Horgaus Keeper Felix Häberl einen Rückstand des FCH verhindern können. Im zweiten Abschnitt, als die Spielanteile etwas gleichmäßiger verteilt waren, konnte Häberl nicht mehr eingreifen. BCR-Spielertrainer Manuel Utz lief allein auf Häberl zu, den Querpass musste Julian Büchler nur noch ins leere Tor schieben. Auch beim 0:2 gab es Abstimmungsproblem in der Horgauer Defensive. Diesmal war es Utz selbst, der allein aufs Tor lief und überlegt einschob. Der Anschlusstreffer, den Christian Habermeier kurz vor Schluss per Kopf nach Vorarbeit von Stefan Kirchberger erzielte, kam zu spät. (tög) Lokalsport Labo

Schiedsrichter: Jakob Zinßer (Klosterlechfeld) - Zuschauer: 130

Tore: 0:1 Julian Büchler (62.), 0:2 Manuel Utz (79.), 1:2 Christian Habermeier (86.)