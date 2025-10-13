Aus allen Lagen versucht es der VfB Schloß Holte, wie in dieser Szene Torschütze Kevin Klippenstein (r.). – Foto: Philipp Bülter

„Wir haben uns das selbst zuzuschreiben, aber das war ein rabenschwarzer Sonntag für uns. Und auf jeden Fall ein Rückschlag“, zeigte sich Kevin Kröger nach dem Abpfiff in der „Manege“ seiner Holter Löwen frustriert. Denn mit der 1:2 (0:0)-Heimniederlage des bisherigen Tabellendritten VfB Schloß Holte gegen den weiterhin Tabellenvorletzten 1. FC Nieheim war im Vorlauf nun wirklich nicht zu rechnen gewesen – auch wenn den VfB Personalsorgen plagen.

Nach fünf Liga-Partien in Serie, die die Mannschaft von Kevin Kröger unbesiegt hatte bleiben können, setzte es nun also für den Aufsteiger einen in dieser so überzeugenden bisherigen Spielzeit seltenen Rückschläge. Nötig war das nicht gewesen, schließlich hatte der Gastgeber bereits in Durchgang eins adäquate Tormöglichkeiten herausgespielt, doch nicht genutzt. Kevin Klippenstein, Maximilian Ulrich und Julian Lakämper waren teils gar frei vor Nieheims Schlussmann Daniel Eichmann aufgetaucht, blieben aber allesamt ohne Fortune.



Vor allem Stürmer Julian Lakämper erwischte einen gebrauchten Tag und nutzte auch nach der Pause keine seiner Chancen. So ging der VfB durch ein Gegentor von Nieheims Bestem, Tobias Puhl, anstatt in Führung in Rückstand (0:1, 55.). Im Anschluss reagierten die Holter Löwen allerdings klasse und trieben den so angeschlagenen Gegner – mit 33 Gegentreffern verfügt der 1. FC Nieheim über die aktuell anfälligste Defensive in der gesamten Landesliga 1 – endlich mal vor sich her. Mit einem überlegten Schuss aus rechter Position im Strafraum der Gäste markierte Kevin Klippenstein den verdienten Ausgleich zum 1:1 (69.).

Wer nun jedoch dachte, dass diese Begegnung kippen würde, wurde eines Besseren belehrt. Denn die etwa 150 Zuschauer wurden kurz nach dem Wiederanpfiff der Partie Zeugen eines absoluten Traumtores – aus heimischer Sicht fiel dieses jedoch leider für den Gast. Dirk Büsse hatte sich ein Herz gefasst und die Kugel aus locker 25 Metern mit rechts in den linken oberen Giebel des Kastens von Schloß Holtes Goalie Nils Leistner genagelt (70.). „Das passte dann komplett zu diesem Tag. Das Tor hat uns den Stecker gezogen“, so Kröger.