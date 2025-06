Ein Quintett verabschiedet sich nach dem Abstieg vom Blankenburger FV

Am vergangenen Freitag ging das Landesliga-Kapitel beim Blankenburger FV vorerst zu Ende. Mit einem 2:2-Unentschieden gegen den Ummendorfer SV verabschiedete sich der BFV erhobenen Hauptes nach sieben Spielzeiten aus der zweithöchsten Spielklasse in Sachsen-Anhalt. Mit dem Abschied aus der Landesliga verabschiedeten die Blankenburger auch fünf Aktive, "die in den letzten Jahren unser Team geprägt haben", wie der Club schrieb.