Von links nach rechts: Markus Seeber, Vadym Pylyp, Ben Ritzinger, Dominik Bals, Florian Gröber, David Rottmaier, Josef Bergermeier – Foto: Verein
Ein Quintett an Neuzugängen für den TV Aiglsbach
Unter anderem kommt Schlussmann Dominik Bals vom Bayernligisten FC Pipinsried zum Bezirksligisten
von PM · Heute, 10:25 Uhr · 0 Leser
TV Aiglsbach verstärkt sich für die neue Saison und präsentiert fünf Neuzugänge und ein Eigengewächs aus der Jugend. Namhaftester Neuer ist Torhüter Dominik Bals, der vom Bayernligisten FC Pipinsried an seine alte Wirkungsstätte zurückkehrt.
Der 25-jährige Keeper hat seit seinem Weggang von den Grün-Weißen 42 Bayern-, und 30 Landesliga-Einsätze bestritten und soll für das Team von Neu-Coach Max Zischler ein sicherer Rückhalt zwischen den Pfosten werden. Mit Florian Gröber kehrt ebenfalls ein bekanntes Gesicht zurück nach Aiglsbach. Der 32-jährige Routinier wechselt vom A-Klassisten FC Fahlenbach zurück zum TVA und bringt neben seiner Qualität auf dem Platz auch viel Identifikation mit dem Verein mit.
Vom künftigen Ligarivalen TSV Neustadt/Donau kommt Ben Ritzinger
nach Aiglsbach. Der junge Innenverteidiger bringt bereits Erfahrung in der Bezirksliga mit, die er unter anderem beim ATSV Kelheim sammeln konnte. Mit seiner Zweikampfstärke soll er der Defensive zusätzliche Stabilität verleihen. Mit Vadym Pylyp
vom TSV Abensberg konnte der TV Aiglsbach einen sehr jungen, schnellen und talentierten Offensivspieler für sich gewinnen. Mit seinem Tempo und seinen offensiven Qualitäten soll er dem TVA zusätzliche Impulse im Angriffsspiel geben und sorgt für noch mehr Flexibilität in der Offensive.
Komplettiert wird das Quintett von David Rottmaier
, den es vom Kreisligisten FC Leibersdorf an die Sommerau zieht. Auch er ist noch ein junger Spieler, der vor allem über die Außenverteidigerposition mit seiner Schnelligkeit und Dynamik Akzente setzen kann.
Zusätzlich zu den Neuzugängen wird auch Endrik Bals
in den Kader der ersten Mannschaft hinzustoßen. Der Jungspund war bereits letzte Saison schon immer wieder im Training und Spielen mit dabei."Die Verantwortlichen des TV Aiglsbach freuen sich über die Verstärkungen und blicken optimistisch auf die Vorbereitung zur neuen Saison. Mit den Neuzugängen gewinnt der Kader an Qualität um in der Bezirksliga bestmöglich aufgestellt zu sein"
, lassen die sportlichen Verantwortlichen verlauten.