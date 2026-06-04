Ein Quintett an Neuzugängen für den TV Aiglsbach

Von links nach rechts: Markus Seeber, Vadym Pylyp, Ben Ritzinger, Dominik Bals, Florian Gröber, David Rottmaier, Josef Bergermeier – Foto: Verein

TV Aiglsbach verstärkt sich für die neue Saison und präsentiert fünf Neuzugänge und ein Eigengewächs aus der Jugend. Namhaftester Neuer ist Torhüter Dominik Bals , der vom Bayernligisten FC Pipinsried an seine alte Wirkungsstätte zurückkehrt.

Der 25-jährige Keeper hat seit seinem Weggang von den Grün-Weißen 42 Bayern-, und 30 Landesliga-Einsätze bestritten und soll für das Team von Neu-Coach Max Zischler ein sicherer Rückhalt zwischen den Pfosten werden. Mit Florian Gröber kehrt ebenfalls ein bekanntes Gesicht zurück nach Aiglsbach. Der 32-jährige Routinier wechselt vom A-Klassisten FC Fahlenbach zurück zum TVA und bringt neben seiner Qualität auf dem Platz auch viel Identifikation mit dem Verein mit.





