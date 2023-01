Ein Quartett für den FC Widnau Alles auf einen Blick!

Auch in der Interregio-Gruppe 5 sind schon einige Transfers bei den Zürcher Gegnern bekannt.

Widnau (2. Rang)

Der FC Widnau hat auf die Abgangswelle in der Winterpause reagiert und gleich ein Quartett engagiert. Da ist einerseits der routinierte Defensiv-Allrounder Petko Martinovic, der zuletzt in Österreich spielte. Schon länger mit dem Team mittrainiert ausserdem der brasilianische Offensivakteur Lucas Barboza, der nun spielberechtigt ist. Mit Ceyhun Tüccar begrüssen die Rheintaler zudem einen Rückkehrer, der sich zuletzt in der Türkei versuchte. Und mit Aslan Behluli stösst ein junger Spieler vom FC Vaduz zum Team.

Bereits nach einer halben Saison ist hingegen die Liaison zwischen Slobodan Aksic und dem dem FCW zu Ende. Der Stürmer (es zieht ihn zurück nach Staad) war nie über die Joker-Rolle hinausgekommen. Ihm folgt ebenso in die 3. Liga der frühere YF-Innenverteidiger Atila Prado (u.a. auch YF Juventus). Eine fussballerische Pause legt derweil Michael Alder ein. Und Lars Ivanusa wird aufgrund einer beruflichen Weiterbildung kürzer treten, und dadurch auch zu seinem Stammklub Steinach wechseln. Auf unbestimmte Zeit fällt zudem Daniele Lamorte wegen einer Knieverletzung aus.

Dardania St. Gallen (3.)

Der starke Aufsteiger bekommt mit Kushtrim Rexhepi weitere Verstärkung. Der 21-Jährige lief zuletzt für Erstligist Gossau SG auf.

Rorschach-Goldach (4.)

Einige Kaderveränderungen vermeldet der Tabellenvierte. Fix aus der zweiten Mannschaft befördert wurden Emrah Demirel und Moritz Schäfer. Den umgekehrten Weg gehen Thiago Evangelista und Furkan Kalmis. Derweil verlassen, Spencer Wright, Nathan Spari Ramos (beide Brühl SG II) und Darko Petrov (Steinach) den Verein. Nico Schumacher schliesslich legt eine Pause ein.

Bazenheid (5.)

Neu bei den Toggenburgern sind Patrik Marku (vom Erstligisten Uzwil) und der ehemalige Frauenfelder Leandro Pasina, der zuletzt eine halbe Saison für den FC Wängi auflief. Ebenso vom Drittligisten kommt Samuel Keiser. Dazu wechselt Marco Pfister von Tobel-Affentrangen (2. Liga) zum FCB.

Den umgekehrten Weg geht derweil Claudio Grauso. Dazu kommen die Abgänge von Marko Vukovic (zu Wattwil Bunt), Aldin Mujkanovic (Bischofzell), Nemanja Nikolic (Uzwil II) und Philip Daniel Hartmann (?).