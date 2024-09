Ein Quartett der Ratinger U15 ist bei der Nations League

Ratingens U15-Coach Voss weiß, was es für die Bundesliga braucht Am Samstag startet die U15 von Ratingen 04/19 in die neue Saison der Regionalliga. In Staffel zwei geht es zunächst zum SC Paderborn. Der neue Chefcoach Andreas Voss muss ein neues Team formen. Die Nummer eins steht schon fest.