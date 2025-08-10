Ein Puzzle aus Erfahrung und Potenzial beim 1. FC Monheim

Nachdem sich der 1. FC Monheim in der vergangenen Saison den Klassenerhalt der Oberliga sichern konnte, brach in der Sommerpause ein neues Kapitel an. Trainer Dennis Ruess sprach von einem bewusst gesetzten Schnitt. Neben einiger Abgänge, darunter auch Kapitän Tobias Lippold, galt es für die Monheimer, einige neue Spieler zu integrieren. Die Vorbereitung der vergangenen sechs Wochen nutzte man, um den Kader für die kommende Saison neu zu strukturieren.

Die Bilanz der Vorbereitung spricht für den Schritt des FCM. Insgesamt zwei Unentschieden, zwei Siege und eine Niederlage gab es in den vergangenen Wochen. Ruess bewertet diese Ergebnisse durchaus positiv. „Wir haben schon wirklich ordentliche Leistungen in der Vorbereitung abgerufen, auch gegen gleichklassige Gegner aus anderen Staffeln und auch im Turnier gegen höherklassige Gegner. Selbst das Spiel gegen Fortuna Düsseldorf, gerade die erste Halbzeit – da waren gute Passagen, gute Momente gegen einen Bundesligisten dabei. Das ist okay“, bilanziert er die Testspiele.

Ruess spricht von einer intensiven Vorbereitung. Der FCM startete mit dem Highlight-Test gegen die Profimannschaft des Zweitligisten Fortuna, den man 0:6 verlor. Die Spiele gegen die beiden Bezirksligisten Rhenania Hochdahl (2:1) und Bergfried Leverkusen (1:0 – Tor Mohamed El Mouhouti/70. Minute) konnten die Monheimer gewinnen. Gegen die Oberligisten FC Hennef (1:1/Mittelrhein) und TuS Ennepetal (2:2/Westfalen) spielte die Mannschaft unentschieden. Der Trainer blickt reflektiert auf die Ergebnisse zurück. „Kernaufgabe ist es, sich für ordentliche Auftritte zu belohnen“, sagt der 45-Jährige und weist darauf hin, dass man sich in gewissen Punkten, beispielsweise der Chancenverwertung, noch verbessern muss.

Neue Gesichter

Trotz großen personellen Umbruchs blickt der Trainer der Monheimer positiv auf die Vorbereitung zurück. Einige Spieler verließen den Verein nach Ablauf der vergangenen Saison, unter anderem das Kapitänsduo bestehend aus Lippold und Sebastian Spinrath. Lippold, der sieben Jahre für die Monheimer auflief, wechselte zum VfL Jüchen-Garzweiler. Spinrath beendete seine Karriere nach fünf Jahren im Verein. Auch Stammspieler Merveil Tekadiomona schloss sich im Sommer dem VfL Jüchen-Garzweiler an. Aufgrund dieser und weiterer Abgänge verstärkte sich der 1. FC Monheim mit neuen, vor allem jungen Spielern. „Wir haben die Mannschaft im Kern, in der Gesamtstruktur verjüngt“, sagt Ruess.

Mit Isa Özel und Florian Breuer verpflichtete der Verein zwei vielversprechende Talente aus der Jugend des TSV Meerbusch. Offensivmann Özel traf bereits im Testspiel gegen Ennepetal. Tim Klefisch kehrte nach zwei Jahren beim Ligakonkurrenten Ratingen 04/19 zum FCM zurück und traf ebenfalls gegen Ennepetal. Zudem verpflichtete man für die Offensive Zissis Alexandris, Leonard Bajraktari und Timm Florian Bungert sowie für das Mittelfeld Kisolo-Deo Biskup. In der Abwehr verstärken Enno Lang, Ebrahim Omayrat und Emin Safikhanov den Kader, während Leon Feher, Max Zeh und Luca Christian Fenzl das neue Torwarttrio bilden.

Mit seinem Team zeigt sich der Trainer zufrieden. „Das ist eine Mannschaft, die sicherlich nicht nur sportliche Möglichkeiten mitbringt. Sie scheint nach den ersten Wochen auch menschlich total im Takt zu sein“, äußert sich Ruess zur aktuellen Kaderzusammensetzung. Vor allem die Mischung der Spieler sagt dem 45-Jährigen zu. Viele Akteure haben bereits mehrere Jahre in der Oberliga, teilweise sogar in der Regionalliga, gespielt und bringen daher Erfahrung mit. Des Weiteren befinden sich viele Spieler noch in einem jungen Alter und zeigen ein großes Entwicklungspotenzial.

Das Gesamtfazit des Trainers fällt, auch im Hinblick auf die Zukunft, positiv aus. „Alles in allem haben wir noch etwas zu tun, der Weg ist aber vernünftig und geht in die richtige Richtung“, resümiert Ruess und richtet seinen Fokus auf das am kommenden Sonntag anstehende Pokalspiel. Die Monheimer gastieren in ihrem ersten Pflichtspiel der Saison beim Bezirksligisten Fortuna Bottrop. Bei der Vorbereitung darauf geht es Ruess allen voran um die Konstanz seiner Mannschaft. Auch ihm ist klar, dass man den Gegner trotz des Klassenunterschieds nicht unterschätzen darf und Bestleistung benötigt. „Wenn du eine klare Haltung zu dem Thema hast und bereit bist, wie in jedem anderen Highlight-Spiel deine Leistung auf den Platz zu bringen, werden wir natürlich sehr gute Möglichkeiten haben, eine Runde weiterzukommen, was das Ziel ist“, sagt der FCM-Trainer. Diese Mentalität gilt es auch eine Woche später zum Start der neuen Oberligasaison an den Tag zu legen.