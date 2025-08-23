Ein Punkt, zwei Hüpfburgen - Lohne teilt fair

Auf dem Rasen ging es zunächst eher gemütlich los. Lohne übernahm zwar das Kommando, doch die Hausherren standen kompakt und ließen die Gäste lange Zeit kaum durchkommen. Chancen gab es hüben wie drüben, aber zur Pause blieb es beim torlosen 0:0.

Der „Blau-Weiße Tag“ in Laxten hatte alles, was ein Vereinsfest braucht: Hüpfburgen, gute Laune und am Ende auch ein sportliches Geschenk vom Favoriten Union Lohne.

Nach dem Seitenwechsel schien der Favorit dann doch die Oberhand zu gewinnen. Nach einem Eckball drückte Phil Stricker den Ball aus kurzer Distanz über die Linie, das 0:1 in der 50. Minute. Alles sprach nun für Lohne.

Doch Olympia Laxten hatte nicht vor, die Punkte kampflos herzugeben. Mitten in die Druckphase der Gäste setzte Marvin Schmökel einen mustergültigen Konter zum 1:1-Ausgleich (61.). Der Treffer brachte die Stimmung auf den Rängen richtig in Schwung und Laxten zurück ins Spiel.

In der Schlussphase drängte Lohne zwar noch auf den Sieg, scheiterte aber immer wieder an der vielbeinigen Laxtener Defensive oder an der eigenen Ungeduld. Und so blieb es beim 1:1.

Für Laxten fühlte sich das Ergebnis wie ein verdienter Festtagsbonus an. Lohne dagegen musste mit einem Remis leben und ließ den Gastgebern damit passend zum Anlass ein kleines Gastgeschenk da.