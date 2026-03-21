Ein Punkt, zwei Einordnungen: »Wir glauben an uns!«

Trotz schwieriger Lage gibt's von Tobias Beck Applaus. – Foto: Charly Becherer

Um dieses Spiel einordnen zu können, sind zwei Sichtweisen vonnöten. Von Memmingen einen Punkt mit nach Niederbayern zu nehmen, ist, das macht Tobias Beck deutlich, keine Selbstverständlichkeit. "Eine stabile Mannschaft mit guten Umschaltmomenten", bewertet der Hankofener Trainer nach dem 1:1 die Schwaben. "Wir müssen mit dem Punkt zufrieden sein." Mit der Ausbeute nach dem Winter jedoch ist der 31-Jährige alles andere als zufrieden. Nur zwei Zähler aus fünf Partien, weiterhin kein Sieg in 2026, sind schlicht und einfach zu wenig, um in der Regionalliga überleben zu können.

Die erste 15 gesammelten Punkte haben aber nicht zur Folge, dass man beim Vorletzten den Glauben an sich selbst verliert. Die Dorfbuam sind weiterhin zuversichtlich, dass es noch mit dem Klassenerhalt klappt. Grund für den Optimismus in schwieriger Lage ist unter anderem die Partie gegen Memmingen am Samstagnachmittag. "Das war ein brutal intensives Spiel. Hankofen war sehr leidenschaftlich - und wir haben entsprechend dagegen gehalten", lobt FC-Trainer Matthias Günes sein Team, aber auch den Gegner.

Es wird deutlich: Hankofen lebt! Das berichtet auch der SpVgg-Trainer nach dem 24. Spieltag. "Wir waren bissig in den Zweikämpfen, haben viele zweite Bälle gewonnen, was wichtig war, weil man auf dem nicht so guten Platz eigentlich nur mit langen Bällen agieren konnte." Vor allem nach der Pause entwickelte sich seiner Meinung nach ein "offener Kampf" - in dem "wir näher am Sieg waren, wobei das Unentschieden nicht ganz ungerecht ist", wie Günes ergänzt.