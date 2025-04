Ein Punkt zur Premiere als Chef beim VfL Jüchen-Garzweiler

Ihm hat die Premiere dennoch viel Spaß gemacht. „Es ist natürlich schon mehr Verantwortung, die man hat. Und ein Dreier zur Premiere wäre sicherlich noch schöner gewesen.“ Doch Klinger war nach dem Spiel positiv gestimmt, denn vielleicht ist dieser Punkt in Cronenberg noch Gold wert, schließlich verlor der Dritte, der FC Remscheid, überraschend in Mennrath. Ins Spitzenspiel gegen den FC Kosova geht der VfL Jüchen/Garzweiler zwar nur als Zweiter, aber die Tabellenführung kann er schon am Sonntag im direkten Duell zurückerobern.

Nach der Halbzeitpause ließ seine Mannschaft aber nicht nach, ganz im Gegenteil, sie war in Spiel- und Torlaune. Maik Odenthal erzielte in der 50. Minute das 5:0, Abdelkarim Afkir netzte zwei Minuten später zum 6:0 ein. Paul Wolf traf in Minute 64 zum 7:0 und den 8:0-Endstand markierte Fawad Mirzada. Neumann: „Ich freue mich vor allem darüber, dass wir heute wieder ein gutes Spiel gemacht haben. Gerade nach der Niederlage zuletzt beim VfR Krefeld-Fischeln war dies enorm wichtig, denn nun kommen die Spiele gegen die starken Gegner. Es geht nun in Hilden, gegen Jüchen und dann in Solingen weiter.“

Dem SC Kapellen fehlten im Spiel gegen TuRU Düsseldorf einige Schlüsselspieler, auch Stammkeeper Jan Pillekamp fiel kurzfristig aus. Dennoch begannen die Gastgeber stark und spielten sich gute Chancen in einer insgesamt ausgeglichenen Partie. Doch belohnen konnte sich der SC Kapellen erst in der 38. Minute. Efe Özen erzielte das 1:0. Diese Führung hatte lange Bestand und wurde durch die Gäste aus der Landeshauptstadt erst durch einen Elfmeter in der 75. Minute egalisiert. Sahin Ayas verwandelte den Strafstoß sicher. Durch eine Standardsituation kamen die Düsseldorfer sogar noch zum 2:1. In der 84. Minute brachte Mohamed Darwish die Gäste in Führung. Doch der SC Kapellen gab nicht auf, kämpfte sich zurück und kam in der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit zum 2:2-Ausgleich. Diesen erzielte Taeyun Song. Am Ende trennten sich beide Mannschaften 2:2-Unentschieden. „Letztlich geht diese Punkteteilung so auch in Ordnung, beide Mannschaften können mit diesem Ergebnis sicherlich auch gut leben“, sagte Jörg Ferber, Sportlicher Leiter des SCK.