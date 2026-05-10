Ein Punkt zum Muttertag Platten und Rot Weiß Wittlich trennen sich 1:1

Es war wie immer alles angerichtet zum Muttertag, sofern dieser auf ein Heimspiel des TuS Platten fällt. Gemeinsam mit unseren Sponsoren Gartenland Schmitt und Weingut Karl Erbes konnten wir alle anwesenden Mütter mit einer Blume und einem Glas Sekt überraschen. Und Fußball wurde ganz nebenbei auch gespielt.

Sieben Minuten dauerte es bis zur ersten Chance, die für Platten zu verbuchen war. Neumann Morbach mit der Flanke für Lasiak, der Kopfball aus 5 Metern geht knapp vorbei. Die Gäste antworteten nach 11 Minuten. Klein fischt einen tückischen abgefälschten Ball und wehrt zur Ecke ab. Daraus entsteht ein Konter für Platten über Güth, der am Ende aber mit dem Abschluss an Benz scheitert. Und auch die nächste Chance bot sich für den TuS. Ein guter Kopfball von Steinbach nach Ecke von Güth wird geblockt. Ebenso der Nachschuss von Simon (16. Minute). Und so verdiente sich der TuS auch bis zur 33. Minute die Führung. Güth legt den Ball schön ab, Lasiak mit einem gezielten Abschluss aus 20 Metern in die rechte untere Ecke. Mit dieser Führung gingen die Teams auch in die Pause.