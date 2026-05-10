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Spielbericht
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Ein Punkt zum Muttertag Platten und Rot Weiß Wittlich trennen sich 1:1
Es war wie immer alles angerichtet zum Muttertag, sofern dieser auf ein Heimspiel des TuS Platten fällt. Gemeinsam mit unseren Sponsoren Gartenland Schmitt und Weingut Karl Erbes konnten wir alle anwesenden Mütter mit einer Blume und einem Glas Sekt überraschen. Und Fußball wurde ganz nebenbei auch gespielt.
Sieben Minuten dauerte es bis zur ersten Chance, die für Platten zu verbuchen war. Neumann Morbach mit der Flanke für Lasiak, der Kopfball aus 5 Metern geht knapp vorbei. Die Gäste antworteten nach 11 Minuten. Klein fischt einen tückischen abgefälschten Ball und wehrt zur Ecke ab. Daraus entsteht ein Konter für Platten über Güth, der am Ende aber mit dem Abschluss an Benz scheitert. Und auch die nächste Chance bot sich für den TuS. Ein guter Kopfball von Steinbach nach Ecke von Güth wird geblockt. Ebenso der Nachschuss von Simon (16. Minute). Und so verdiente sich der TuS auch bis zur 33. Minute die Führung. Güth legt den Ball schön ab, Lasiak mit einem gezielten Abschluss aus 20 Metern in die rechte untere Ecke. Mit dieser Führung gingen die Teams auch in die Pause.
In der zweiten Halbzeit blieb Platten zwar konzentriert und diszipliniert, stellte jedoch die Offensivbemühungen nach und nach ein. So kamen die Gäste nach 58 Minuten durch einen Schuss von Karabulut und in der 76. Minute mit einem Kopfball ans Außennetz zu guten Gelegenheiten. Platten stemmte sich mit aller Kraft gegen die durchaus mit dem ein oder anderen klangvollen Namen besetzten Rheinlandliga-Reserve, musste sich aber Letztendlich bei einem Standard geschlagen geben. Littau schlägt einen Freistoß aus dem Halbfeld in den Strafraum, Wandira spitzelt den Ball aus kurzer Distanz zum Ausgleich ins Tor (86.). Danach entdeckte der TuS seine Offensivbemühungen wieder. Störtz scheitert an Torwart Benz (90.+2). Und es kam noch dicker. In der vierten Minute der Nachspielzeit Platten gleich mit drei guten Gelegenheiten binnen Sekunden, aber alle wurden geblockt.
Das Unentschieden geht gemessen an den Spielanteilen sicherlich in Ordnung. Platten wehrte sich aufrichtig gegen eine Rot-Weiß Mannschaft, die in den vergangenen Wochen wirklich stark in Form war. Kommenden Sonntag geht es dann zum letzten Auswärtsspiel der Saison nach Traben Trarbach.