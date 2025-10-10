Ein Punkt zum Kirmesbier

– Foto: SV Blau-Weiß Dörpen

Donnerstagabend in Dörpen. Der Duft von Bratwurst liegt schon über dem Platz, irgendwo wird der Autoscooter aufgebaut - Kirmes steht vor der Tür, und passend dazu liefern sich der Tabellenzweite und -dritte der 2. Kreisklasse Nord ein Spiel, das zwischen Abwehrkampf und Achterbahn pendelt. Die erste Halbzeit? Viel Kampf, wenig Kirmes. Ein paar Ecken, ein paar Gelbe, ein Schiedsrichter mit klarer Leibchen-Meinung. Dörpen drückt, Lehe hält dagegen. Dann, kurz nach der Pause, das erste Feuerwerk: Christoph Brümmer zirkelt einen Freistoß aus 30 Metern ins Netz (52.). Keeper Dennis Bolsmann im Dörpener Tor sieht dabei so glücklich aus wie jemand, dem gerade das letzte Los mit der Niete „Noch mal versuchen“ gezogen wurde.

Doch Dörpen lässt sich nicht abschütteln. Nach einem Foul an Philipp Daron verwandelt Erik Franzen den Elfmeter lässig unten rechts (65.). Der eigentlich als „Kirmes-Torschütze“ vorgesehene Andreas Prünie hätte laut Publikum ran sollen, aber Franzen stört sich nicht am Brauchtum und trifft sicher. Dann kippt die Stimmung: Johannes Lüssing sieht in der 74. Minute Rot, was genau er gesagt hat, weiß keiner, aber es war offenbar kein Lob für den Schiedsrichter. Dörpen nutzt die Überzahl: Christopher Prein fliegt in eine Flanke und nagelt das 2:1 in die Maschen (85.). Zehntes Saisontor, und wahrscheinlich das schönste. Doch weil Fußball manchmal wie ein Kettenkarussell ist - kaum oben, schon wieder unten g fällt in der Nachspielzeit der Ausgleich. Nach einem Freistoß stochert Philipp Kupke das Leder zum 2:2 über die Linie (90.). Ein Last-Minute-Treffer, der Lehe jubeln lässt und Dörpen kopfschüttelnd zurücklässt. Liveticker-Mann Frank Schmitz bringt’s auf den Punkt: „Lehe erzielt einen glücklichen Ausgleichstreffer. Dörpen hatte die Chance, den Sack zuzumachen. Vielleicht soll es am Kirmeswochenende auch ein Unentschieden sein.“ Und so geht’s am Ende versöhnlich auseinander, keiner gewinnt, keiner verliert, aber alle haben Gesprächsstoff für den Bierwagen. ____________________ TuS Lingen II zeigt Spelle-Venhaus die Grenzen auf, ein 6:0 mit Ansage

Mi., 08.10.2025, 20:00 Uhr SC Spelle-Venhaus Spelle-Venh. V TuS Lingen Ems TuS Lingen II 0 6 Abpfiff Mittwochabend, nasskalt, Flutlicht an. Der Rasen glänzt feucht, die Finger am Handy klamm, aber Markus Meer ist da. Der Liveticker läuft, und was er da eintippt, wird schnell zum Protokoll einer kleinen Lehrstunde. TuS Lingen II spielt in Spelle-Venhaus so, als hätten sie sich vorgenommen, heute alles nachzuholen, was die Saison bisher vermissen ließ. Schon nach 21 Minuten steht es 0:1. Besnik Rrahmani grätscht die Murmel nach feiner Vorarbeit von Kastrati ins Netz und das ist erst der Anfang eines langen Abends für die Speller Abwehr. Fünf Minuten später dasselbe Duo: Kastrati über links, Rrahmani vollendet - 0:2. Und weil’s so schön ist, tanzt Kastrati in der 32. Minute noch ein paar Verteidiger aus, bevor er selbst trifft. 0:3, Spelle schaut nur noch zu. Kurz vor der Pause macht Gezim Kapiti per Elfmeter den Deckel auf die erste Hälfte. Verdiente Pausenführung, wie Meer trocken notiert. In Hälfte zwei kommt Spelle mit neuen Gesichtern, aber ohne neue Ideen. Lingen bleibt gnadenlos effektiv: Natale Trapani trifft doppelt (65. und 70.), einmal nach langem Ball, einmal nach feinem Steckpass. Der Reporter schreibt „halbes Dutzend“, und mehr muss man eigentlich nicht sagen. Zwischendurch gibt’s Wechsel, Großchancen und die Erkenntnis, dass manche Spieler offenbar am liebsten irgendwo vom Platz gehen, wo’s gerade passt. In der 91. Minute zieht Markus Meer dann den Schlussstrich: „Der TuS zeigt, wie stark man offensiv sein kann und fährt mit einem 6:0 nach Hause.“ Ein Satz wie ein Schulterklopfen und gleichzeitig die nüchterne Wahrheit eines Abends, an dem Lingen II einfach zu gut war. Spelle-Venhaus? Die werden sich am Sofa daheim beim Lesen vielleicht auch denken: „Bei dem Wetter wär das eh nichts geworden.“ ____________________ Freren bleibt trocken - Raumdesign regelt das!

Wir, die SG Freren, und insbesondere die 1. Herren bedanken uns herzlich bei Raumdesign Weichers für die neuen Regenjacken! Dennis Weichers und sein Team übernehmen Malerarbeiten, Bodenverlegung und individuelle Raumgestaltung -sauber, zuverlässig und mit einem klaren Blick fürs Wesentliche. Danke für die erneut starke Unterstützung, Dennis - wir freuen uns auf alles, was noch kommt! _______________ Emslage cool, Lähden konfus Mo., 06.10.2025, 19:30 Uhr SG Lähden / Holte SG Lähden / Holte VfL Emslage Emslage II 1 3 Abpfiff Montagabend, Flutlicht, Kellerduell, eigentlich das perfekte Setting für einen Befreiungsschlag. Doch an der Jahnstraße setzte es für Lähden/Holte die nächste Enttäuschung. Emslage II gewann verdient mit 3:1. Schon nach acht Minuten klingelte es: Marc Düsenborg traf zum 0:1, wohl nicht ganz ohne Abseitsverdacht. Zehn Minuten später sorgte Michael Vorholt mit einem wuchtigen Schuss für den Ausgleich. Ein kurzes Aufbäumen, dann wieder Leerlauf. Nach der Pause rutschte das Spiel endgültig aus Lähdener Sicht davon. Ein Abpraller brachte das 1:2, ehe Steffen Fischer mit einem harmlos wirkenden Fernschuss das 1:3 besorgte, Thrun im Tor sah dabei unglücklich aus. In der Schlussphase flogen die Bälle „im Minutentakt“ in den Emslager Strafraum, wie Liveticker-Autor Hannes Vorholt notierte, doch der Anschluss wollte nicht mehr fallen. Lähden steckt damit tiefer in der Krise. Am Sonntag wartet mit Meppen III der nächste Brocken. _______________ Herzlichen Glückwunsch an SV Concordia Emsbüren!

Auf der Mitgliederversammlung am 02.10.2025 wurden Andreas Lohle und Franz Silies für ihre herausragenden Verdienste zu Ehrenvorsitzenden des Vereins ernannt. Andreas Lohle leitete die Concorden von 1985 bis 2003 und wurde 1997 als erster Emsländer DFB-Ehrenamtssieger ausgezeichnet. Franz Silies führte den Verein von 2003 bis 2020 und ist bis heute aktiv für den SV Concordia Emsbüren im Einsatz. Vom NFV Kreis Emsland gratulierten KFV-Ehrenvorsitzender Hubert Börger sowie der stellvertretende Kreisvorsitzende Reinhard Deermann. Auch Michael Koop, Präsident des KreisSportBund Emsland, überbrachte die Glückwünsche. Danke euer jahrzehntelanges Engagement im Ehrenamt -ihr seid wahre Vorbilder! (Pressemitteilung: KSB EMSLAND) _______________ Feiertags-Fußball mit Pizza-Ende

Fr., 03.10.2025, 11:00 Uhr TuS Eintracht Hinte TuS Hinte SG Neulangen/Langen SG Neulangen/Langen 1 6 Abpfiff Manche nutzen den Tag der Deutschen Einheit, um auf der Couch über Einheit nachzudenken. Andere, wie die Damen der SG Neulangen/Langen, sorgen einfach selbst für harmonische Verhältnisse: nämlich zwischen Ball und Tor. Beim Tabellenletzten TUS Hinte rollte die Kugel früh in die richtige Richtung. Nach 15 Minuten verwandelte Marina Albers einen Elfmeter so trocken, dass selbst der Wind an der Nordsee kurz inne hielt. Maike Niemeyer legte mit dem 0:2 nach (26’), ehe ein unglücklicher Foulelfmeter den Gastgeberinnen kurz Hoffnung schenkte (34’, Stefanie Schröder). Doch Hoffnung ist bekanntlich kein Spielsystem und schon vier Minuten später zog Maike Specker ab, mit dem linken Fuß (dem eigentlich zur Zierde gedachten), und stellte auf 1:3. Nach der Pause schaltete Neulangen/Langen nicht etwa zurück, sondern gefühlt noch einen Gang hoch. Maria Brand zimmerte das 1:4 per Distanzschuss ins rechte Eck (47’), Maike Niemeyer machte mit ihrem zweiten Treffer (53’) alles klar, und Judith Düthmann setzte mit einem Sololauf Marke „Warum eigentlich nicht?“ den Schlusspunkt (75’). Defensiv ließ die SG kaum etwas zu, vorne wurde kombiniert, gelacht und getroffen. Am Ende stand ein 1:6, das so souverän war, dass selbst der Pizzabelag danach wohlgeordnet auf dem Teig lag. Ein Feiertag, wie er im Buche steht, inklusive Bier, Lächeln und Tabellenplatzfestigung. Nächstes Spiel: Sonntag, 12. Oktober 2025, 12:30 UHR - Auswärts beim TUS Obenstrohe

_______________ Altenlingen bringt Druck, Dohren bringt Punkte

