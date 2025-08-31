„Ein Punkt wäre verdient gewesen“ – Eichenau wartet weiter auf den ersten Zähler

Der FC Eichenau kommt einfach nicht aus der Krise. Auch am fünften Spieltag verlor der FCE mit 0:1 (0:0) gegen den FC Aich.

Eichenau – „Ein Punkt wäre für uns verdient gewesen“, meinte Eichenaus Co-Trainer Markus Wex nach dem Schlusspfiff. „Wir waren über die 90 Minuten gesehen die klare bessere Mannschaft“, meinte Wex. Das höre sich zwar blöd an, aber die Gäste aus Aich hätten nur zweimal aufs Tor geschossen, inklusive eines Freistoßes, der vom Pfosten aber ins Feld zurücksprang. „Ein Punkt gegen den Bezirksliga-Absteiger wäre für unsere Moral zumindest gut gewesen“, meinte Wex. „Auch wenn er uns in dieser Situation nicht wirklich weiterhilft.“

In der zweiten Halbzeit sei Eichenau am Drücker gewesen, so Wex. „Doch in manchen Situationen stellen wir uns vor dem gegnerischen Kasten einfach zu kompliziert an.“ Und am Ende hätte bei gutem Willen der Unparteiische auch auf den Punkt zeigen können. „Da war eine Situation, die durchaus elfmeterreif in meinen Augen war. Doch welcher Schiri pfeift so etwas schon, zumal, wenn es noch die Heimmannschaft ist, die zu diesem Zeitpunkt 0:1 hinten liegt.“

Da war FCA-Coach Marcel Aue völlig anderer Meinung. „Die Situation sehe ich umgekehrt. Wir hätten einen Freistoß kriegen müssen.“ Insgesamt sei es ber eine Begegnung auf Augenhöhe gewesen, wobei keine Mannschaft sich besonders hervorgetan hat. „Das Spiel war sehr körperbetont mit vielen Ballverlusten auf beiden Seiten.“ Pech hatte Aichs Kapitän Florian Friedrich mit seinem 30-Meter-Freistoß, der am Innenpfosten landete. Der spielentscheidende Treffer gelang schließlich Manuel Milde zehn Minuten nach dem Wiederanpfiff, als ihn Friedrich mit einem genauen Pass auf die Reise schickte. „Insgesamt war es kein schönes Spiel „von beiden Mannschaften nicht“, so Aue. (Dieter Metzler)