„Ein Punkt wäre schon ein Gewinn“ – Baethge vor Lehndorf-Duell Realist

Trainer Christian Baethge weiß um die Schwere der Aufgabe: „Lehndorf ist natürlich die absolute Übermannschaft in der Liga, spielt einen sehr, sehr guten Fußball. Ich habe sie ja schon gegen Hondelage beobachtet.“ Für den FC Heeseberg geht es daher vor allem darum, kompakt zu stehen und die Räume eng zu machen. „Für uns geht es eigentlich nur darum, bestmöglich hinten zu stehen und nach vorne ein, zwei Akzente zu setzen, um Lehndorf nicht komplett ins Spiel kommen zu lassen – was natürlich sehr, sehr schwer wird. Aber wenn wir morgen einen Punkt zu Hause lassen, wäre das schon ein Gewinn“, erklärt Baethge.

Personell ist die Situation bei den Gastgebern angespannt: „Ich habe ein paar Angeschlagene, ein paar Kranke, ein, zwei Verletzte. Nico Lübbecke ist ja noch mit Rot gesperrt. Das macht die Sache nicht gerade einfacher, aber man muss das Beste draus machen“, so der Coach, der trotzdem auf eine disziplinierte Vorstellung seines Teams setzt.

Lehndorf reist mit großem Selbstvertrauen an. Zuletzt gewann die Mannschaft von Trainer Hendrik Boy mit 4:1 gegen den TSV Schwicheldt und baute ihre Siegesserie weiter aus. Co-Trainer Sascha Schaumburg erwartet in Heeseberg jedoch kein Selbstläufer: „Heeseberg ist ein ganz zäher Brocken. Wir kennen sie gut und wissen um ihre mannschaftliche Geschlossenheit und ihre Zweikampfstärke. Sie sind auf Wiedergutmachung aus, um den Anschluss zu halten. Wir sind gewarnt.“ Der Tabellenführer bleibt wachsam: „Vom Gefühl her spielen wir jede Woche gegen den Tabellenzweiten. Jeder will unsere Serie beenden, und deshalb müssen wir wieder voll dagegenhalten, um Punkte mitzunehmen.“

Für den FC Heeseberg geht es darum, sich nach zuletzt zwei Niederlagen wieder zu stabilisieren und mit einer leidenschaftlichen Vorstellung ein Ausrufezeichen zu setzen – auch wenn ein Punktgewinn gegen den Ligaprimus schon als Erfolg gelten würde.