"Ein Punkt wäre nach der zweiten Halbzeit absolut verdient gewesen"

Die SG Union Klosterfelde hat am zweiten Spieltag der NOFV-Oberliga Nord eine bittere 0:1-Auswärtsniederlage kassiert. Beim TuS Makkabi Berlin fiel das entscheidende Tor erst in der Schlussminute – und machte alle Hoffnungen auf den ersten Punktgewinn des Aufsteigers zunichte.

Verpasste Belohnung und erste Wackler Der Lohn für den engagierten Beginn blieb jedoch aus. „Leider haben wir es verpasst, uns in dieser Phase zu belohnen“, sagte Hetzel. Stattdessen brachten „einfache, vermeidbare individuelle Fehler den TuS Makkabi ins Spiel“. In dieser Phase wurde Torhüter Kilian Schubert zum sicheren Rückhalt, hielt mit starken Paraden gegen die schnellen Berliner Angreifer und verhinderte einen frühen Rückstand.

Starker Start in der Hauptstadt Klosterfeldes Trainer Kevin Hetzel hatte sein Team nach der Auftaktniederlage gegen Tennis Borussia Berlin mutig eingestellt. „Wir sind sehr gut in die Partie gestartet, haben in den ersten 20 Minuten genau das umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten – aggressiv nach vorne gespielt, die Zweikämpfe angenommen und uns gute Möglichkeiten erarbeitet“, analysierte der Coach. Tatsächlich präsentierte sich Union in dieser Phase hellwach, störte früh und kam zu gefährlichen Aktionen.

Umstellung in Halbzeit zwei

Nach dem Seitenwechsel nahm Hetzel taktische Anpassungen vor: „In der zweiten Halbzeit haben wir leicht umgestellt, uns etwas tiefer positioniert und Makkabi kommen lassen.“ Der Plan ging über weite Strecken auf. Union verteidigte kompakt und setzte auf schnelles Umschaltspiel. „Dadurch hatten wir einige gute Umschaltmomente, die wir aber leider nicht sauber zu Ende gespielt haben.“ Defensiv ließ Klosterfelde nur wenig zu, abgesehen von einem Lattentreffer nach einer Standardsituation.

Der späte Nackenschlag

Alles deutete auf ein 0:0 hin, doch in der 89. Minute kam der bittere Moment: Nach einem langen Ball, den die Union-Abwehr unterschätzte, vollendete Kevin Coleman für Makkabi zum 1:0. „Umso bitterer ist es, dass wir in der 90. Minute nach einem langen Ball, den wir unterschätzen, das Gegentor bekommen“, so Hetzel. Damit war der Traum vom ersten Punktgewinn dahin.

Faire Anerkennung für den Gegner

Trotz der Enttäuschung bewies der Klosterfelder Trainer sportliche Größe: „Ein Punkt wäre nach der zweiten Halbzeit absolut verdient gewesen, aber insgesamt war der TuS Makkabi heute das etwas stärkere Team und hat die drei Punkte nicht unverdient mitgenommen.“

Blick auf die Tabelle

Nach zwei Spieltagen wartet die SG Union Klosterfelde weiter auf den ersten Zähler in der Oberliga. Mit 1:4 Toren und zwei Niederlagen rangiert der Aufsteiger auf Platz 15.

Fokus auf den Landespokal

Lange Zeit zum Grübeln bleibt nicht. Bereits am kommenden Samstag steht die erste Runde im Landespokal auf dem Programm. Um 15 Uhr gastiert die SG Union beim Brandenburgligisten MSV 1919 Neuruppin. Dort will die Mannschaft von Kevin Hetzel nicht nur eine Reaktion auf die bittere Niederlage in Berlin zeigen, sondern auch mit einem Erfolgserlebnis Selbstvertrauen für die nächsten Oberliga-Aufgaben sammeln.