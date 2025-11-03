„Ein Punkt wäre mindestens verdient gewesen“

Der VfL Wahrenholz hat am 13. Spieltag der Bezirksliga Braunschweig 1 eine unglückliche Heimniederlage hinnehmen müssen. Gegen den Tabellenvierten USI Lupo Martini Wolfsburg II unterlag das Team von Trainer Marcel Neumann mit 1:2 (0:2), obwohl es über weite Strecken ein Spiel auf Augenhöhe war.

Die Gastgeber starteten stark in die Partie, kontrollierten das Geschehen und erspielten sich in der Anfangsphase mehrere gute Möglichkeiten. Besonders Merlin Hanse sorgte für Gefahr, scheiterte aber zweimal denkbar knapp. „Wir sind gut ins Spiel gekommen. Die ersten 20, 25 Minuten ist Lupo nichts eingefallen. Wir hatten mehrere Druckphasen, eine hundertprozentige Chance – und dann leisten wir uns in unserer besten Phase einen groben Fehler, der direkt bestraft wird“, ärgerte sich Neumann nach dem Spiel.

Tatsächlich nutzte Lupo die erste echte Gelegenheit eiskalt: Nach einem Fehlpass im Aufbau stand Giovanni-Massimiliano Schettino goldrichtig und traf in der 36. Minute zum 0:1. Kurz vor dem Halbzeitpfiff kam es für den VfL noch dicker – ein abgefälschter Schuss von Mahmoud Kaabi landete unhaltbar im Tor (45.). „Das war sehr, sehr unglücklich – zweimal wird ein Ball abgefälscht, und beide Male klingelt es.“ Trotz des Rückstands blieb Neumann in der Pause ruhig, fand offenbar die richtigen Worte.

Denn die zweite Hälfte begann furios: Nach einem gelungenen Angriff über die rechte Seite verkürzte Jannik Vespermann bereits in der 50. Minute auf 1:2. Der Treffer verlieh Wahrenholz weiteren Schwung – und die Situation schien sich zusätzlich zu Gunsten der Gastgeber zu entwickeln, als ein Lupo-Spieler in der 55. Minute die Rote Karte sah. Doch der erwartete Sturmlauf blieb aus.

„Was dann passiert ist, ist ein bisschen unerklärlich. Wir waren zu hektisch, zu wild, wollten es zu sehr. Statt den Gegner auseinanderzuziehen, sind wir zu oft durchs Zentrum gegangen, wo alles dicht war.“ Zwar hatte der VfL noch zwei gute Gelegenheiten und forderte einmal Elfmeter, der Pfiff blieb jedoch aus. Zudem verletzte sich ein Wahrenholzer Spieler in dieser Szene offenbar schwer. „Am Ende des Tages eine sehr, sehr unglückliche Niederlage. Ich denke, ein Punkt wäre mindestens verdient gewesen, aber am Ende kannst du dir davon nichts kaufen.“

Auf der anderen Seite zeigte sich Lupo-Trainer Junior Laubach zufrieden mit der Einstellung seiner Mannschaft: „Es war wie erwartet ein schweres Spiel. In den ersten 20 Minuten war Wahrenholz klar besser – wir waren oft einen Schritt zu spät. Unser Torwart Dustin hat uns mit starken Paraden im Spiel gehalten. Danach kamen wir besser rein und waren diesmal einfach effektiver als der Gegner.“

Nach der roten Karte habe man nur noch auf den Kampf gesetzt: „Ab da ging es nur noch darum, die drei Punkte nach Hause zu bringen. Genau das haben die Jungs getan – sie haben viele Meter gemacht, sich reingeworfen und immer an den Sieg geglaubt. Darauf sind wir als Trainerteam sehr stolz. Auch an den gegner hatte Laubach noch lobende Worte: "Wahrenholz ist eine gute Mannschaft."

Während Lupo Martini II mit dem Sieg (nun 25 Punkte) auf Tuchfühlung zu den Aufstiegsrängen bleibt, verharrt der VfL Wahrenholz mit 16 Zählern im Mittelfeld der Tabelle.