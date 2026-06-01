„Ein Punkt wäre mehr als drin gewesen“

Es war ein Spiel voller Intensität, Emotionen und unterschiedlicher Gefühlslagen. Der FC Viktoria Thiede setzte sich am 29. Spieltag der Bezirksliga Braunschweig Staffel 3 mit 3:2 beim SV Wendessen durch. Während die Gäste mit den drei Punkten zufrieden die Heimreise antraten, blieb bei den Gastgebern das Gefühl zurück, dass deutlich mehr möglich gewesen wäre.

Früh geriet Wendessen in Rückstand. Bereits in der 19. Minute traf Nico Pampuch zum 1:0 für die Gäste. Aus Sicht von Gos war der Beginn allerdings symptomatisch für den Gegentreffer. „Früh stand es schon 1:0 für Thiede, da haben wir mal kurz gepennt. Das wird sofort bestraft.“

„Thiede hat schon eine sehr hohe individuelle Qualität in der Truppe. Das muss man der ersten Herren lassen“, sagte Pascal Gos nach der Partie. Gleichzeitig war der Trainer stolz auf den Auftritt seiner Mannschaft: „Ich finde aber, dass wir aus den personellen Möglichkeiten das Maximum rausgeholt haben. Die Jungs haben sich wirklich sehr gut verkauft. Chapeau an die Leistung der Jungs.“

Auf Seiten der Gäste beschrieb der spielende Co-Trainer Marvin Pramme die Entstehung des Führungstores so: „Wir hatten am Anfang relativ viel Ballbesitz, haben dann das 1:0 gemacht. Durch ein schönes Kombinationsspiel über die linke Außenbahn. Nico Pampuch hat das Ding nur noch reingedrückt.“

Mit zunehmender Spieldauer arbeitete sich Wendessen jedoch immer besser in die Partie. „Umso länger die erste Halbzeit lief, umso mehr Kontrolle haben wir auch über das Spiel bekommen. Wir haben relativ hoch gepresst. Thiede hat wenig Möglichkeiten gefunden, sich da durchzuspielen“, sagte Gos. Die Gastgeber belohnten sich schließlich. „Wir haben uns eine Chance nach der anderen rausgespielt und haben dann auch verdient das 1:1 gemacht.“

Für den Ausgleich sorgte Abed-El-Meneem Fakhreldine in der 35. Minute. Doch die Freude hielt nicht lange an. Nur drei Minuten später stellte Muhammed Ulusal den alten Abstand wieder her. „Ärgerlicherweise pennen wir dann wieder drei Minuten später und es steht wieder 1:2 für Thiede“, ärgerte sich Gos. „Ich muss mir die Tore nochmal genau angucken, aber ich glaube, die wären beide vermeidbar gewesen.“

Auch aus Sicht von Thiede war der zweite Treffer von großer Bedeutung. „Fast im Gegenzug kommen wir über Momo Ulusal zum 2:1 vor der Halbzeit. Zum richtigen Zeitpunkt ein absolutes Willenstor“, sagte Pramme. „Der Ball ist eigentlich schon fast weg. Tizi erkämpft sich den Ball auf der Grundlinie, bringt das Ding rein. Momo macht das Tor mit absoluter Überzeugung und drückt das Ding auch über die Linie.“

Nach dem Seitenwechsel drängte Wendessen auf den erneuten Ausgleich. „Die Jungs kommen raus. Dann gibt es einen Elfmeter für Thiede“, schilderte Gos die nächste Schlüsselszene.

Während die Einschätzungen zu dieser Situation unterschiedlich ausfielen, stand die Entscheidung fest. „Ich habe es genau gesehen, es war kein Elfmeter. Aber was willst du da machen? Der Schiri pfeift und dann ist die Entscheidung gefallen.“ Pramme zu der Sezene: „Im richtigen Moment haben wir den Elfer bekommen. Devin Joel Liehr wird vom Torwart gelegt. Ich mache dann den fälligen Elfer.“

Der Strafstoß führte zum 3:1 durch Marvin Pramme in der 60. Minute. Doch aufgegeben hatte Wendessen noch lange nicht. „Da muss man auch sagen: Die Jungs haben den Kopf nicht in den Sand gesteckt. Die haben immer weitergemacht, immer mehr Power, immer mehr investiert“, lobte Gos.

Auch Pramme erkannte die Qualität des Gegners an. „Nach der Halbzeit wollte Wendessen auf den Ausgleich gehen. Sie haben versucht, viel mehr nach vorne zu werfen und nach wie vor über das Zentrum kombiniert. Das haben sie wirklich gut gemacht. Immer wieder steil klatschen, was auch ganz gut funktioniert hat.“ Der Lohn für die Gastgeber folgte in der 79. Minute. Der eingewechselte Burim Iseni verkürzte auf 2:3 und leitete eine spannende Schlussphase ein. „Wir hatten dann diverse Chancen aufs 3:3. Wir gehen teilweise wirklich fahrlässig mit unseren Chancen um“, sagte Gos. „Am Ende kommen wir nochmal auf 3:2 ran, machen es spannend.“

Thiede verpasste es derweil, die Partie endgültig zu entscheiden. „Wir haben es verpasst, den Deckel draufzumachen. Wir hatten ein paar gute Gelegenheiten, die wir nicht sauber zu Ende spielen. Dadurch haben wir Wendessen auch noch am Leben gelassen“, sagte Pramme.

Die Gastgeber warfen alles nach vorne. „Die haben bis zum Ende gekämpft und eine sehr gute Leistung an den Tag gelegt. Das muss man schon lobend erwähnen“, betonte der Viktoria-Co-Trainer. Gos störte sich in der Schlussphase zudem am Zeitmanagement des Gegners. „Thiede hat auch jede Möglichkeit genutzt, Zeit von der Uhr zu nehmen. Ob es ein Abschluss war, ob es ein Einwurf war, was auch immer.“

Am Ende blieb es jedoch beim knappen Auswärtssieg. „Am Ende des Tages haben wir 3:2 verloren“, sagte Gos und fügte hinzu: „Ich würde sagen, ein Punkt wäre mehr als drin gewesen. Wäre auch mehr als gerecht gewesen für beide Mannschaften. Aber so ist das im Sport. Das Quäntchen Glück hat Thiede, wir dann halt nicht.“

Die Enttäuschung über die Niederlage wich nach dem Abpfiff jedoch schnell der Erleichterung. „Für uns war es nach dem Spiel sehr interessant zu wissen, wie die anderen Mannschaften gespielt haben. Glücklicherweise hat Ilsetal verloren. Dementsprechend haben wir den Klassenerhalt geschafft.“

Damit ist das wichtigste Ziel erreicht. „Das Minimalziel Klassenerhalt ist erreicht. Jetzt versuchen wir nochmal, die letzte Woche gut über die Bühne zu kriegen, um uns gegen Goslar aus der Saison zu verabschieden. Dann werden wir nächste Saison wieder bei Null beginnen und versuchen, das Beste daraus zu machen.“

Trotz der Niederlage überwog beim Wendesser Trainer der Stolz. „Es gibt Spiele, da sage ich auch: Das war nicht gut. Aber gestern war es schon sehr ordentlich. Da kann ich nicht viel Negatives sagen.“

Und bei Thiede? Dort war die Stimmung nach dem Schlusspfiff ebenfalls positiv. „Am Ende haben wir das Ding gewonnen und ich bin absolut zufrieden“, sagte Marvin Pramme.