Ein packendes Duell mit vielen Wendungen erlebten die Zuschauer beim 3:4 des VfR Voxtrup gegen Vorwärts Nordhorn. Beide Teams lieferten sich einen offenen Schlagabtausch, bei dem die Gäste am Ende die besseren Nerven hatten und so die verpatzte Vorwoche vergessen machen konnten..

Nordhorn erwischte den deutlich besseren Start und ging durch einen Doppelpack von Christopher Hölscher früh mit 2:0 in Führung (4./9.). "Ein Spiel, wo wir in den ersten 10-15 Minuten leider nicht so gut ins Spiel gekommen sind, das Zentrum nicht kompakt genug bekommen haben und dadurch immer wieder zu spät in den zwei Kämpfen waren." so Coach Alexander Heinz. Binnen zwei Minuten drehte Fabio Lopes dann aber mit einem Doppelpack (30./31.) die Partie wieder auf null.

Nach der Pause nutzte Voxtrup den Schwung und ging durch Jan Hülsmann (57.) erstmals selbst in Führung. "Das war gerechtfertigt." sah Heinz. Doch in der Schlussphase ließ die Mannschaft von Trainer Alexander Heinz die Kontrolle ein Stück weit vermissen. Colin Heins glich für die Gäste in der 80. Minute aus, nur drei Minuten später sorgte Kamaljit Singh für den 3:4-Endstand zugunsten Nordhorns.

„Wir sind nach dem frühen 0:2 stark zurückgekommen, haben uns reingekämpft und das Spiel sogar gedreht. Deshalb ist es für mich eine unverdiente Niederlage“, bilanzierte VfR-Coach Alexander Heinz. „Ein Punkt wäre das Minimum gewesen, die Moral der Jungs war überragend.“