„Ein Punkt wäre auch drin gewesen“ Gessel-Leerssen hält lange mit – Bückeburg dreht die Partie nach der Pause von red · Heute, 21:07 Uhr · 0 Leser

Das Schlusslicht führt gegen den Tabellendritten, zeigt eine der stabileren Saisonleistungen – steht am Ende aber erneut ohne Zählbares da.

Der FC Gessel-Leerssen hat das Nachholspiel des 18. Spieltags in der Bezirksliga Hannover Staffel 1 mit 1:2 gegen den VfL Bückeburg verloren. Trotz der Niederlage zeigte das Schlusslicht über weite Strecken eine konkurrenzfähige Leistung gegen den Tabellendritten. Die Anfangsphase gehörte den Gastgebern. „Vom Papier her sollte es eine klare Angelegenheit werden, aber so kam es nicht“, sagte Michael Evers, Co-Trainer des VfL. „Der Gastgeber hatte uns in der Anfangsphase voll im Griff, diktierte das Spielgeschehen und ging bereits in der 7. Minute mit 1:0 in Führung.“ Den Treffer erzielte Maris Beuke per Kopf.

Auch aus Sicht von Maik Hüneke war die Führung verdient: „Im Spiel gegen den Tabellendritten haben wir zwar 1:2 verloren, lagen aber zwischenzeitlich 1:0 in Führung, und das war auch verdient.“ Seine Mannschaft habe „über weite Strecken gut mitgehalten“ und defensiv stabil agiert. Erst nach rund einer halben Stunde fand Bückeburg besser in die Partie und kam zum Ausgleich durch Dominik Weiß. „Das 1:1 zur Halbzeit war vollkommen in Ordnung. Wir hätten vorher sogar das 2:0 machen können“, sagte Hüneke.

Gestern, 20:00 Uhr FC Gessel-Leerssen Gessel-L VfL Bückeburg Bückeburg 1 2 Abpfiff Nach der Pause zeigte sich ein anderes Bild. „Der Austausch in der Halbzeit war konstruktiv und zielführend, denn in der zweiten Halbzeit zeigte die Mannschaft ein ganz anderes Gesicht“, erklärte Evers. Die Gäste agierten nun strukturierter und nutzten ihre Möglichkeiten konsequenter. Die Entscheidung fiel in der 56. Minute durch Alexander Bremer. „In der zweiten Halbzeit bekommen wir dann das 1:2, sind aber bis zum Ende drangeblieben und haben weiter auf den Ausgleich gekämpft. Wir haben unsere Chancen gut herausgespielt“, sagte Hüneke.