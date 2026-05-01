„Ein Punkt wäre auch drin gewesen“

Das Schlusslicht führt gegen den Tabellendritten, zeigt eine der stabileren Saisonleistungen – steht am Ende aber erneut ohne Zählbares da.
Der FC Gessel-Leerssen hat das Nachholspiel des 18. Spieltags in der Bezirksliga Hannover Staffel 1 mit 1:2 gegen den VfL Bückeburg verloren. Trotz der Niederlage zeigte das Schlusslicht über weite Strecken eine konkurrenzfähige Leistung gegen den Tabellendritten.
Die Anfangsphase gehörte den Gastgebern. „Vom Papier her sollte es eine klare Angelegenheit werden, aber so kam es nicht“, sagte Michael Evers, Co-Trainer des VfL. „Der Gastgeber hatte uns in der Anfangsphase voll im Griff, diktierte das Spielgeschehen und ging bereits in der 7. Minute mit 1:0 in Führung.“ Den Treffer erzielte Maris Beuke per Kopf.
Auch aus Sicht von Maik Hüneke war die Führung verdient: „Im Spiel gegen den Tabellendritten haben wir zwar 1:2 verloren, lagen aber zwischenzeitlich 1:0 in Führung, und das war auch verdient.“ Seine Mannschaft habe „über weite Strecken gut mitgehalten“ und defensiv stabil agiert.
Erst nach rund einer halben Stunde fand Bückeburg besser in die Partie und kam zum Ausgleich durch Dominik Weiß. „Das 1:1 zur Halbzeit war vollkommen in Ordnung. Wir hätten vorher sogar das 2:0 machen können“, sagte Hüneke.
Nach der Pause zeigte sich ein anderes Bild. „Der Austausch in der Halbzeit war konstruktiv und zielführend, denn in der zweiten Halbzeit zeigte die Mannschaft ein ganz anderes Gesicht“, erklärte Evers. Die Gäste agierten nun strukturierter und nutzten ihre Möglichkeiten konsequenter.
Die Entscheidung fiel in der 56. Minute durch Alexander Bremer. „In der zweiten Halbzeit bekommen wir dann das 1:2, sind aber bis zum Ende drangeblieben und haben weiter auf den Ausgleich gekämpft. Wir haben unsere Chancen gut herausgespielt“, sagte Hüneke.
In der Schlussphase drängte Gessel-Leerssen auf den Ausgleich, blieb jedoch ohne Erfolg. „Am Ende geht der Sieg wahrscheinlich verdient an Bückeburg, aber ein Punkt wäre für uns auch drin gewesen“, so Hüneke. Evers bewertete den Spielverlauf ähnlich, wenn auch mit klarem Fokus auf das eigene Team: „Kompliment an die Mannschaft, sie hat sich aus einer schwierigen Situation herausgekämpft und am Ende verdient gewonnen.“
Trotz der Niederlage zog Hüneke ein grundsätzlich positives Fazit: „Man sieht trotzdem die Entwicklung der Mannschaft. Im Hinspiel gegen Bückeburg waren wir noch deutlich unterlegen, diesmal konnten wir mithalten.“ Die sportliche Perspektive ist dennoch klar: „Wir sind jetzt auch definitiv abgestiegen, konnten aber schon länger damit planen.“
Durch den Auswärtssieg festigt der VfL Bückeburg mit nun 50 Punkten den dritten Tabellenplatz, während der FC Gessel-Leerssen mit fünf Zählern weiterhin am Tabellenende steht.
FC Gessel-Leerssen – VfL Bückeburg 1:2
FC Gessel-Leerssen: Arne Jacob, Giorgio Amicone, Ole Ehlers, Jannis Arslan, Fynn-Luca Stöver, Maris Beuke (46. Yannik Kaschel), Jonas Lohmann, Maverick Meißner (83. Arne Wolter), Mika Bade, Linus Wichmann (77. Tyler Garbsch), Ben Ehlers (63. Daniel Martin) - Trainer: Maik Hüneke
VfL Bückeburg: Pascal Pöhler, Alexander Kummert, Fynn Marzinowski, Kieron Pöhler, Dominik Weiß, Noah-Mattis Bartke, Bastian Evers, Christian Paul Schwier (88. Christof Kiel), Pascal Könemann (66. Luka Rohrbach), Alexander Bremer, Jamie Hese (66. Steffen Führing) - Trainer: Kim Neubert
Schiedsrichter: Tim Fabian Haas - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Maris Beuke (7.), 1:1 Dominik Weiß (37.), 1:2 Alexander Bremer (56.)