Ein Punkt trennt Furth im Wald von der Bezirksliga

In puncto Abstiegsplätze sind vor dem letzten Spieltag bereits alle Würfel gefallen in der Kreisliga Ost. Eine Frage ist aber noch offen – die des Meisters. Der FC Furth im Wald rangiert drei Punkte vor der SG Chambtal und hat beste Karten auf den Titel. Im Heimspiel gegen die SG Lohberg/Lam II würde der Mannschaft von Erfolgstrainer Alois Stoiber ein Punkt reichen. Parallel empfängt Widersacher Chambtal die SG Michelsdorf/Cham II.



Hinspiel: 0:6. Am letzten Spieltag der Saison tritt die SG Schloßberg (3., 44) beim abgestiegenen Schlusslicht SG Pemfling/Katzbach (14., 12) an. Eine lösbare Aufgabe. Für die Hausherren gab es zuletzt bei der SG Lohberg/Lam II keine Punkte zu holen, doch auch die Gäste der Partie mussten sich gegen den FC Untertraubenbach geschlagen geben. SG-Torjäger Samuel Burgfeld konnte den Ball in dieser Saison 23 Mal im gegnerischen Kasten versenken.







Hinspiel: 2:2. Spitzenreiter FC Furth im Wald (1., 50) empfängt am letzten Spieltag die SG Lohberg/Lam II (13., 23), die sicher in die Abstiegs-Relegation geht. Ein Punkt reicht den Drachenstädtern zum Meistertitel. Die Gastgeber konnten sich am vergangenen Wochenende bei der SG Michelsdorf/Cham II die Maximalausbeute einholen, doch auch Lohberg/Lam II sicherte sich den Dreier. Im Kellerderby gegen die SG Pemfling/Katzbach erzielten die Gäste dabei ihren sechsten Saisonsieg.







Hinspiel: 3:0. Bei der SG Chambtal (2., 47) findet sich am Samstag die SG Michelsdorf/Cham II (6., 37) ein. Während sich die SG Michelsdorf/Cham II am vergangenen Sonntag gegen den FC Furth im Wald geschlagen geben musste, holte sich die SG Chambtal knapp den Dreier bei der SG Zandt/Vilzing II und ist somit immer noch im Aufstiegsrennen.







Hinspiel: 5:0. Die gerettete SG Zandt/Vilzing II (11., 29) ist am letzten Saisonspieltag zu Gast bei der SpVgg Eschlkam (8., 36). Beide Teams konnten sich zuletzt nicht behaupten. Die SpVgg musste sich beim FC Ränkam geschlagen geben, während sich die Gäste gegen die SG Chambtal knapp geschlagen geben mussten.







Hinspiel: 2:2. Bei der SG Waldmünchen/Geigant (10., 31) schlägt am 26. Spieltag der FC Ränkam (5., 43) auf. Die Hausherren der Partie mussten zuletzt eine herbe Niederlage bei der SG Mitterdorf/Neubäu einstecken, haben aber den Klassenerhalt sicher; der FC hingegen sicherte sich auf heimischem Terrain gegen die SpVgg Eschlkam die Maximalausbeute.







Hinspiel: 0:0. Am letzten Spieltag der Saison ist die SG Mitterdorf/Neubäu (7., 36) beim Abstiegs-Releganten SV Obertrübenbach (12., 25). Der SV musste sich zuletzt bei der SG Schönthal-Premeischl geschlagen geben, dagegen schon die SG Mitterdorf/Neubäu auf heimischem Feld gleich sechsmal seinen Gästen aus Waldmünchen die Kugel ins Netz und konnte sich so den Heimdreier sichern.







Hinspiel: 3:5. Beim FC Untertraubenbach (9., 32) tritt am Samstag die SG Schöntal-Premeischl (4., 43) an. Für beide Teams geht es um nichts mehr. Die SG konnte sich zuletzt daheim gegen den SV Obertrübenbach durchsetzen und die Punkte sichern, doch auch der FC ging mit der vollen Punktausbeute bei der SG Schloßberg vom Feld. Mit 21 Treffern steht Markus Dendorfer vom FC Untertraubenbach auf Platz zwei der ligaweiten Torjägerliste.