Ein Punkt trennt die Topteams vor dem Finale

Morgen, 12:30 Uhr SV Germania 90 Schöneiche SV Schöne. II MTV Wünsdorf 1910 Wünsdorf 12:30 PUSH Den Auftakt des Spieltags bestreiten der Tabellenfünfte aus Schöneiche II mit 49 Punkten und der Sechste aus Wünsdorf mit 47 Punkten. Nur zwei Zähler trennen die beiden Mannschaften, die im oberen Drittel der Liga dicht beieinanderliegen. Im Hinspiel behielt Wünsdorf mit 3:1 die Oberhand, doch die Vorzeichen sind im Rückspiel andere: Schöneiche II hat als Gastgeber die Möglichkeit, im direkten Duell den Sechsten hinter sich zu lassen. Wünsdorf wiederum reist mit der Aussicht an, durch einen Auswärtserfolg an den Hausherren vorbeizuziehen. Eine Partie zweier formstarker Teams, deren Tabellennähe für ein offenes Spiel spricht.

Morgen, 15:00 Uhr SV Grün-Weiß Großbeeren Großbeeren FSV Eintracht 1910 Königs Wusterhausen FSV 1910 KW 15:00 PUSH Großbeeren rangiert mit 37 Punkten auf Platz zwölf, der Gast aus Königs Wusterhausen steht mit 25 Punkten auf Rang 13. Das Hinspiel ging mit einem deutlichen 7:1 an Großbeeren – ein Ergebnis, das bei der Eintracht in unguter Erinnerung sein dürfte und das die Gäste am letzten Spieltag gewiss korrigieren möchten. Für die Gastgeber bietet sich die Gelegenheit, die Saison im gesicherten Tabellenmittelfeld abzuschließen und vor eigenem Publikum einen versöhnlichen Schlusspunkt zu setzen. Die zwölf Punkte Differenz sprechen für Großbeeren, doch ein letzter Spieltag schreibt mitunter eigene Geschichten.

Morgen, 15:00 Uhr FSV Dynamo Eisenhüttenstadt FSV Dynamo Teltower FV 1913 Teltower FV 15:00 PUSH Der Tabellenfünfzehnte Dynamo mit 12 Punkten empfängt den Vierten aus Teltow, der 53 Zähler auf dem Konto hat. Das Gefälle zwischen beiden Mannschaften ist deutlich und zeigte sich bereits im Hinspiel, als der Teltower FV mit 7:1 triumphierte. Teltow geht damit als klarer Favorit in die Begegnung und will die Saison im oberen Tabellendrittel beenden. Für Dynamo geht es darum, vor dem Schlusspfiff der Spielzeit eine geschlossene Leistung zu zeigen und sich gegen einen der stärksten Gegner der Liga zu behaupten.

Morgen, 15:00 Uhr SV Blau-Weiss Markendorf Markendorf SV Blau-Weiß Dahlewitz Dahlewitz 15:00 PUSH Markendorf auf Platz sieben mit 44 Punkten trifft auf Dahlewitz, das mit 41 Zählern Rang neun belegt. Im Hinspiel setzte sich Dahlewitz mit einem klaren 5:0 durch – eine Niederlage, die Markendorf vor heimischem Publikum gewiss korrigieren möchte. Lediglich drei Punkte liegen zwischen beiden Klubs, sodass der Ausgang dieser Begegnung die endgültige Platzierung im oberen Mittelfeld noch verschieben kann. Es ist das Duell zweier Mannschaften auf Augenhöhe, bei dem der Heimvorteil für Markendorf den Ausschlag geben könnte.

Morgen, 15:00 Uhr FV Blau-Weiß 90 Briesen FV Blau-Weiß FSV Admira 2016 FSV Admira 15:00 PUSH Der Zehnte Briesen mit 38 Punkten empfängt den Vierzehnten Admira, der 18 Zähler vorweist. Das Hinspiel entschied Admira überraschend mit 2:0 für sich – einer von wenigen Erfolgen des Klubs in dieser Spielzeit, der den Gästen Selbstvertrauen für das Rückspiel geben dürfte. Briesen geht vor eigenem Publikum dennoch als Favorit in die Begegnung und will die Saison auf dem heimischen Platz mit einem Erfolg abschließen. Die Hausherren dürften das Hinspielergebnis als zusätzlichen Antrieb verstehen.

Morgen, 15:00 Uhr MSV Zossen 07 MSV Zossen FSV Union Fürstenwalde FSV Union II 15:00 PUSH Schlusslicht Zossen mit 9 Punkten trifft auf den Tabellenelften aus Fürstenwalde, der 37 Zähler gesammelt hat. Das Hinspiel ging mit 6:1 deutlich an Fürstenwalde. Für Zossen, das die Saison auf dem letzten Rang beschließt, geht es darum, sich vor heimischer Kulisse mit einer ordentlichen Leistung aus der Spielzeit zu verabschieden. Fürstenwalde reist als Favorit an und möchte die Saison im gesicherten Mittelfeld beenden. Der Tabellenabstand spricht klar für die Gäste.

Morgen, 15:00 Uhr Breesener SV Guben Nord Guben Nord SV Grün-Weiß Union Bestensee SV Bestensee 15:00 PUSH Der Tabellendritte Guben Nord mit 55 Punkten empfängt den Achten aus Bestensee, der 42 Zähler auf dem Konto hat. Im Hinspiel gewann Guben Nord auswärts mit 3:0 und unterstrich damit seine Ambitionen im oberen Drittel der Liga. Mit dem gesicherten dritten Rang im Rücken kann Guben Nord die Saison vor eigenem Anhang gebührend ausklingen lassen. Bestensee tritt als Außenseiter an, will jedoch beweisen, dass die Mannschaft im oberen Mittelfeld zu Recht eine gute Rolle gespielt hat.