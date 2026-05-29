Ein Punkt trennt die Spitze – Schulzendorf will vorne bleiben

Das mit Abstand wichtigste Spiel des Tages aus Frankfurter Sicht steigt bereits um 12:30 Uhr – und damit früher als das Schulzendorfer Heimspiel. Der 1. FC Frankfurt II (Rang 2, 66 Punkte) muss beim SV Grün-Weiß Union Bestensee (Rang 7, 42 Punkte) antreten und steht dabei unter erheblichem Druck. Jeder Punktverlust könnte den Meistertitel endgültig kosten, denn Schulzendorf ist mit einem Punkt Vorsprung in der komfortableren Ausgangsposition und spielt zudem zuhause. Frankfurt II braucht einen Sieg – nichts anderes zählt. Bestensee seinerseits hat als Gastgeber nichts zu verlieren und zuletzt beim 1:2 gegen Schöneiche II gezeigt, dass die Mannschaft bis zum Schluss kämpft. Im Hinspiel setzte sich Frankfurt mit 5:3 durch – ein deutliches Ergebnis, das aber keine Blaupause für die Rückrunde sein muss. Bestensee ist auf Rang sieben gut aufgestellt und wird versuchen, das Spiel offen zu gestalten. Frankfurt braucht von der ersten Minute an Entschlossenheit und darf keine Zeit verstreichen lassen.

Morgen, 14:00 Uhr SV Blau-Weiss Markendorf Markendorf FSV Eintracht 1910 Königs Wusterhausen FSV 1910 KW 14:00 PUSH Markendorf (Rang 8, 38 Punkte) empfängt den FSV Eintracht 1910 Königs Wusterhausen (Rang 13, 22 Punkte). Im Hinspiel gewann Markendorf klar mit 5:0 – ein Ergebnis, das die Kräfteverhältnisse deutlich aufzeigt. Markendorf hat sich in der Rückrunde als stabile Mannschaft erwiesen und will die Heimstärke nutzen, um in der oberen Tabellenhälfte zu verbleiben. Mit 38 Punkten auf Rang acht ist die Mannschaft gut positioniert, doch der Abstand nach unten ist nicht so groß, dass man sich Ausrutscher leisten könnte. Königs Wusterhausen reist als klarer Außenseiter an. Die Mannschaft hat in dieser Saison bereits 19 Niederlagen kassiert, konnte sich aber zuletzt mit dem 3:0-Sieg in Zossen etwas Luft verschaffen. Die 22 Punkte auf Rang 13 geben einen gewissen Puffer – doch auch der schrumpft, wenn man nicht punktet. In Markendorf wird es für Königs Wusterhausen eine schwere Aufgabe.

Morgen, 15:00 Uhr FSV Dynamo Eisenhüttenstadt FSV Dynamo MTV Wünsdorf 1910 Wünsdorf 15:00 PUSH Dynamo Eisenhüttenstadt (Rang 15, 11 Punkte) empfängt den MTV Wünsdorf 1910 (Rang 5, 46 Punkte). Wünsdorf ist in beeindruckender Form und reist als klarer Favorit nach Eisenhüttenstadt – im Hinspiel gewann Wünsdorf eindrucksvoll mit 4:0. Die Gäste haben zuletzt mit einem 5:3 gegen Markendorf ihre Offensivstärke unter Beweis gestellt und werden auch hier auf drei Punkte aus sein. Dynamo hat in dieser Saison bisher erst drei Siege geholt und 22 Niederlagen kassiert. Die Mannschaft kämpft um jeden Zähler und will zuhause zumindest für Gegenwehr sorgen. Wünsdorf dagegen will mit einem weiteren Sieg Rang fünf festigen und den Abstand auf die Plätze dahinter ausbauen. Die Rollen sind klar verteilt – die Frage ist, wie deutlich Wünsdorf seine Überlegenheit ausspielt.

Morgen, 15:00 Uhr FV Blau-Weiß 90 Briesen FV Blau-Weiß Teltower FV 1913 Teltower FV 15:00 PUSH Ein Duell der oberen Tabellenhälfte mit offenem Ausgang: Briesen (Rang 10, 37 Punkte) empfängt Teltower FV 1913 (Rang 4, 50 Punkte). Teltow kommt nach dem beeindruckenden 9:1-Kantersieg gegen Zossen mit viel Rückenwind und will im Rennen um Rang drei und vier jeden Punkt mitnehmen. Im Hinspiel setzte sich Teltow knapp mit 3:2 durch – ein Ergebnis, das zeigt, wie eng diese Begegnung sein kann. Briesen steht auf Rang zehn mit 37 Punkten und hat in dieser Saison bereits 13 Siege geholt – eine Bilanz, die für die Qualität dieser Mannschaft spricht. Zuhause wird Briesen versuchen, Teltow das Leben schwer zu machen und selbst Punkte für die eigene Tabellenposition zu sammeln. Teltow ist der Favorit, aber ein einfaches Spiel wird es nicht. Morgen, 15:00 Uhr MSV Zossen 07 MSV Zossen SV Blau-Weiß Dahlewitz Dahlewitz 15:00 PUSH Zossen (Rang 16, 9 Punkte) empfängt Dahlewitz (Rang 11, 37 Punkte). Das Schlusslicht hat in 27 Spielen noch kein einziges Unentschieden erzielt und steht mit einem katastrophalen Torverhältnis von 29:114 am Ende der Tabelle – das 9:1 gegen Teltow am letzten Spieltag hat die ohnehin desolate Bilanz weiter verschlechtert. Dahlewitz ist auf Rang elf solide positioniert und reist als klarer Favorit nach Zossen. Im Hinspiel gewann Dahlewitz mit 3:1. Für Dahlewitz geht es darum, die eigene Position in der Tabelle zu festigen und sich von den Plätzen darunter abzusetzen. Mit drei Spielen noch zu absolvieren und 37 Punkten auf dem Konto ist die Mannschaft in einer komfortablen Lage – ein Sieg in Zossen würde die Situation weiter entspannen.

Morgen, 15:00 Uhr Breesener SV Guben Nord Guben Nord FSV Admira 2016 FSV Admira 15:00 PUSH Guben Nord (Rang 3, 52 Punkte) empfängt den FSV Admira 2016 (Rang 14, 12 Punkte). Die Kräfteverhältnisse sind eindeutig: Guben Nord hat in dieser Saison 16 Siege geholt und steht auf einem starken dritten Platz, Admira hat in 27 Spielen kein einziges Unentschieden erzielt und nur vier Siege eingefahren. Im Hinspiel gewann Guben Nord deutlich mit 4:0. Für Guben Nord geht es darum, Rang drei zu verteidigen und den Abstand auf Teltow auf vier zu halten. Mit noch drei Spielen vor der Brust und 52 Punkten ist Guben Nord gut aufgestellt. Admira reist ohne realistische Aussicht auf Punkte nach Guben – die Gäste werden versuchen, das Ergebnis so anständig wie möglich zu gestalten.

Morgen, 15:00 Uhr SG Schulzendorf 1931 Schulzendorf FSV Union Fürstenwalde FSV Union II 15:00 PUSH Das Heimspiel des Tabellenführers ist das meistbeobachtete Spiel dieses Spieltags – und das aus gutem Grund. SG Schulzendorf 1931 (Rang 1, 67 Punkte) empfängt FSV Union Fürstenwalde II (Rang 9, 37 Punkte) und weiß: Ein Sieg bei gleichzeitigem Frankfurter Punktverlust würde die Meisterschaft vorzeitig entscheiden. Schulzendorf hat in dieser Saison eine bemerkenswerte Bilanz aufgebaut – 22 Siege, ein Unentschieden, vier Niederlagen und ein Torverhältnis von 92:27. Im Hinspiel ließ Schulzendorf mit einem 6:0 keinerlei Zweifel aufkommen. Fürstenwalde steht auf Rang neun mit 37 Punkten und hat zuletzt beim 1:2 gegen Frankfurt II zuhause eine knappe Heimniederlage hinnehmen müssen. Die Gäste werden sich nicht kampflos ergeben, doch die Rollen sind klar verteilt. Schulzendorf ist der Favorit – und trägt die Last des Drucks, der mit der Tabellenführung einhergeht. Die Mannschaft hat in dieser Saison bewiesen, dass sie mit dieser Last umgehen kann. Der Heimvorteil spielt dabei eine wichtige Rolle.