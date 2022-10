Ein Punkt, mit dem man noch zufrieden sein muss Mit einem 1:1 (0:1) Unentschieden trennte sich der FC Carl Zeiss Jena vom FSV 63 Luckenwalde und wartet nun seit fünf Spielen auf einen Sieg.

Bereits nach wenigen Minuten sah es so aus, als würde das Spiel in den, aus Thüringer Sicht, gewünschten Bahnen verlaufen. Nach einem Foul an Pasqual Verkamp zeigte der Unparteiische auf den Punkt, von dem der Gefoulte selbst antrat und zum 1:0 für die Zeiss-Elf verwandelte (5.). Doch wer glaubte, die frühe Führung würde dem FCC, der auf die angeschlagenen Maurice Hehne und Vasileios Dedidis verzichten musste, die nötige Sicherheit bringen, der sah sich getäuscht. Für den FSV 63 Luckenwalde, der es in bisher sieben Aufeinandertreffen mit dem FCC nicht ein einziges Mal vermochte, ein Tor zu erzielen, war der Rückstand ein Weckruf, während die Zeiss-Elf aus unerklärlichen Gründen den Faden verlor und defensiv alles andere als sattelfest wirkte. Nach einer halben Stunde rettete das Aluminium für den bereits geschlagenen Kevin Kunz im Jenaer Kasten, als Plumpe eine Koplin-Flanke per Kopf zu veredeln versuchte.

Dem FCC fehlten Passgenaugkeit und Zweikampfstärke, um diesem Spiel seinen Stempel aufzudrücken. Die gefährlichere und mutigere Mannschaft war der FSV. Unmittelbar vor der Halbzeitpause hatte der FCC zudem Glück, dass - nachdem im Strafraum der Ball an den Arm Lukas Lämmels sprang - der durchaus mögliche Elfmeterpfiff ausblieb (42.). Kurz darauf versäumten es sowohl Jenas Jan Dahlke (zwei Mal per Kopf nach einem Eckball) als auch Marcel Hoppe, dessen Freistoßhereingabe verpasst wurde und knapp am langen Pfosten vorbeiging, für eine Vorentscheidung zu sorgen. Doch das wäre wohl des Guten zu viel gewesen. So blieb es zur Pause bei der knappen und auch durchaus schmeichelhaften Jenaer Führung.