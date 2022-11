Ein Punkt, Minus 95 Tore: Aber Entwicklung macht dem TSV Sauerlach Mut „Man hat eine Steigerung gesehen“

Sauerlach – Mit einem Punkt und 4:99 Toren liegt das Schlusslicht weit hinter der Konkurrenz. Trotzdem sagt TSV-Fußballboss Hermann Eggerl: „Man hat eine Steigerung gesehen.“

Die lässt sich sogar aus den Zahlen herauslesen: Ihre drei zweistelligen Pleiten kassierten die Sauerlacher schon in den ersten vier Partien, danach wurde es erträglicher. Im sechsten Spiel erzielten sie ihr erstes Tor, im 13. Match holten sie mit einem 1:1 gegen den Vorletzten SC Rot-Weiß Bad Tölz sogar den ersten Punkt. „Es hätten drei sein müssen“, findet Eggerl, „aber der Schiedsrichter hat 97 Minuten spielen lassen.“ In dieser langen Nachspielzeit sah TSV-Keeper Athanasios Kourdelakis Gelb-Rot, „berechtigt“, wie Eggerl zugab, danach gelang Tölz der Ausgleich.

Das Selbstvertrauen habe dieses Unentschieden trotzdem gestärkt, glaubt Eggerl, der nach Abschluss der ersten Saisonphase durchaus positive Aspekte sieht: „Ein großes Lob an alle Beteiligten, die so durchgehalten haben. Was die Mannschaft in dem halben Jahr geleistet hat, ist nicht selbstverständlich. Wir wissen, wir sind nicht kreisligatauglich. Oft fällt in so einer Situation alles auseinander.“