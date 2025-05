Ein Punkt ist zu wenig: A/O muss zittern

Nur noch zweimal darf Ahlerstedt/Ottendorf antreten und das ausgerechnet in Bargstedt zur Meisterfeier und beim SV Burweg. Andere Teams haben noch zwei Spiele mehr auf dem Programm. Geht es da nach nur einer Saison zurück in die 2. Kreisklasse?

Es folgt ein Spielbericht des verletzten A/O-Spielers Kevin Rase:

"Beide Mannschaften kamen gut ins Spiel, in der 6. Minute ein langer Ball von Apensen über das Mittelfeld hinweg, der kam einmal auf und ohne Gegnerdruck bekam der Apensener Vincent Gresch den Ball vor die Füße, machte ihn gut fest und schoss ihn schön anzusehen ins lange Eck. Früher Dämpfer wieder mal für uns! Im direkten Gegenzug kamen wir stark herausgespielt alleine vor das Tor, aber Jonas Lühmann verzog. Nach einem unnötigen Foulspiel an der linken Außenlinie bekamen wir prompt das 0:2 durch einen scharf getretenen Freistoß auf den 2. Pfosten, wo Jan Marek Grube den Ball ärgerlich für uns ins eigene Tor lenkte. Da stand es 0:2 nach 12 Minuten. Wir erarbeiteten uns in der Folge gute Möglichkeiten, aber ohne wirklich zwingend zu werden. Apensen war nach vorne gefährlich, vor allem durch Stock- oder Aufbaufehler auf unserer Seite.

A/O kommt zurück

In der Halbzeit sprachen wir einige Dinge an und machten den Jungs klar, dass hier trotzdem noch etwas geht. Prompt nach Wiederanpfiff der Anschlusstreffer. Grube bekam den Ball zwischen Mittellinie und 16er, ging ein paar Meter und steckte den Ball super zu Simon Laß durch, der eiskalt vor dem Tor blieb. Apensen war immer wieder brandgefährlich durch Konter und deren schnellen Spielern, aber der sehr starke Tim Duden bei uns im Kasten hielt mehrere Male überragend. Das Spiel war offen und beide Mannschaften hatten die Chancen auf ihrer Seite, aber ohne Torerfolg. In der 75. Minute schlenzte Dennis Meibohm den Ball überragend in den Lauf von Ole Corleis, der den Ball gut mitnahm und im 16er gelegt wurde. Elfmeter für uns, eiskalt verwandelt von Jonas Lühmann zum 2:2. Danach hatten beide Truppen die Chance auf den Siegtreffer, aber beide Torhüter hielten stark an diesem Tag. Am Ende kein Sieger, aber ein gerechtes Unentschieden", so Kevin Rase.

Schiedsrichter: Tom Siol - Zuschauer: 69

Tore: 0:1 Vincent Gresch (4.), 0:2 Jan Marek Grube (12., Eigentor), 1:2 Simon Laß (46.), 2:2 Jonas Lühmann (74. Foulelfmeter)