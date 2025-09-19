Ein Punkt ist fast schon Pflicht für Dachau 1865

Der Fußball-Landesligist Dachau 1865 ist zu Gast beim VfB Durach. Mindestens ein Remis muss beinahe schon herausspringen.

Ein weiteres wichtiges Spiel steht für die Landesliga-Fußballer des TSV 1865 Dachau an diesem Samstag auf dem Programm. Um 14 Uhr sind die Dachauer zu Gast beim Tabellenfünften VFB Durach.

Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge – 1:4 in Hollenbach und das schmerzhafte 2:4 im Derby gegen Jetzendorf – müssen die Dachauer in Durach beinahe schon etwas Zählbares holen, um nicht von einem Relegationsplatz auf einen Direktabstiegsplatz durchgereicht zu werden.

Der TSV Dachau hat nach bislang elf Saisonspielen nur zehn mickrige Pünktchen auf dem Konto – von möglichen 33 Punkten. Dabei fällt auf, das dass Beständigste beim TSV die Unbeständigkeit ist. Und das könnte am Ende den Abstieg in die Bezirksliga bedeuten – der Worst Case (schlimmste Fall). Vor den Niederlagen gegen Hollenbach und Jetzendorf holte die Mannschaft von Trainer Christian Doll zwei klare Siege, gegen Ehekirchen ein 5:0 und ein 4:1 in Aystetten.

Wie schwer es ist, in Durach zu punkten, zeigte die vergangene Saison. Das Auswärtsspiel ging glatt 0:3 verloren, zuhause gelang zumindest ein 2:2. Und wie sehr sich die Dachauer im Moment das Leben selbst schwer machen, zeigte am Dienstagabend der knappe Sieg im Sparkassenpokalspiel beim Kreisklassisten SC Inhauser Moos. 2:2 stand es nach 90 Minuten, im Elfmeterschießen setzte sich der TSV 1865 dann 7:5 durch.

Durach gilt als gut eingespielte Mannschaft, die sehr robust auftritt und sich in der oberen Tabellenhälfte der Landesliga Südwest behauptet hat. „Wir werden das ganze Spiel über eine sehr konzentrierte und engagierte Leistung brauchen und müssen von Anfang an hellwach und fokussiert auftreten“, fordert Trainer Christian Doll. „Uns werden einige Spieler fehlen, aber dennoch sind wir überzeugt, dass die Mannschaft trotz dieser Herausforderung eine starke Leistung zeigen wird und mit Willen, Kampfgeist und mannschaftlicher Geschlossenheit kämpft.“ Verzichten muss Doll auf Stefan Vötter (krank) und Leon Peiffer (gesperrt), fraglich ist, ob Kapitän Nikolaus Grotz spielen kann.