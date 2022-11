Ein Punkt ist ein Punkt.

Nach 4 ungeschlagenen Spielen und zwei Siegen in Folge reiste die TSV Reserve mit einem klaren Ziel nach Puls. Gegen die Reserve des FC Reher/Puls, die 3 Punkte und ein Spiel weniger hatten, sollte möglichst ein Sieg her.

Der TSV kam gut in die Partie und markierte die ersten Torchancen. Neben diversen Distanzschüssen von Dirk Westphalen hatten Niklas Bangert und Jan Hendrik Schäfer in der ersten Viertelstunde zwei Großchancen auf dem Fuß. Das letzte bisschen Glück fehlte zur frühen Führung.

Das rechte sich in der 21. Minute, als nach einem langen Ball die TSV Innenverteidigung in Persona Jaris Paulsen den Ball nicht mehr entscheidend klären, sodass Christian Sievers den Ball Mühelos über Keeper Leif Engels lupfen konnte. Eiskalt erwischt.

In der folge machte der TSV weiter das Spiel, konnte aber am Ergebnis nichts ändern. Mit einem langen Diagonalpass von links hinten nach rechts vorne konnte der FC Reher/Puls das Mittelfeld und die hoch stehende Verteidigung der Heiligenstedtener überspielen und nach einem Querpass zum 2:0 einschieben (37.)

Noch vor der Halbzeit musste Dirk Westphalen verletzungsbedingt ausgewechselt werden, was die gebrauchte erste Halbzeit aus Sicht der Gäste abrundete. Gute Besserung!

Wie schon oft in dieser Saison musste man zur Pause einen Rückstand hinnehmen, obwohl man sich dieses Mal spielerisch nicht viel vorwerfen konnte.

Zur Halbzeit kam Max Petersen ins Spiel, der für noch mehr Torgefahr sorgen sollte. Der TSV drückte weiter aufs Tor und konnte mit einem sehenswerten Distanzschuss von Jan Raddatz den Anschlusstreffer erzielen.

Die Gastgeber hatten in der 70. Minute die Chance, das 3:1 zu erzielen, der Lupfer landete allerdings nur am Pfosten. Glück gehabt in dieser Situation. Ansonsten war das Spiel jetzt absolut offen und die Gäste stellten für die letzten 10 Minuten auf 3 Stürmer um.