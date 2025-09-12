Ein Punkt ist das Minimum: Oberweikertshofen muss zu Keller-Konkurrent Memmingen II

Der SC Oberweikertshofen will weiter Punkte sammeln, um mit dem Abstiegskampf nichts zu tun zu haben. In Memmingen ist die nächste Gelegenheit dazu.

Oberweikertshofen – Kampflos erreichte der SC Oberweikertshofen unter der Woche die nächste Runde im Sparkassencup, weil dem SV Puchheim zu wenig Spieler zur Verfügung standen. „In unserer momentanen Situation kam uns das gelegen“, meinte SCO-Sportdirektor Dominik Widemann. „Wir sind zurzeit nicht so breit aufgestellt.“ Am Dienstagstraining haben 18 Spieler teilgenommen.

Auch am Samstag beim Auswärtsspiel bei Memmingen II fehlen Spielertrainer Simon Schröttle drei Akteure. Torwart Elias Reinert hat sich eine starke Prellung an der Hand zugezogen. Für ihn muss erneut Marco Dzwonik zwischen die Pfosten. „Aber das ist unser geringstes Problem, denn Marco hat uns gegen Schwabmünchen vor einer höheren Niederlage bewahrt“, lobte Widemann den Keeper.

Härter trifft die Mannschaft dagegen der Ausfall von Kapitän Moritz Leibelt, der sich in den Urlaub verabschiedet hat und einmal mehr Elias Eck, der zu einer Geburtstagsfeier muss. Dennoch fordert Widemann von seiner Mannschaft in Memmingen drei Punkte. „Das ist ein direkter Konkurrent von uns, da sollten wir zumindest nicht verlieren“, lautet seine Mindestforderung.

Bereits um 13 Uhr wird die Begegnung in Memmingen angepfiffen. Entsprechend früh macht sich die der SCO-Tross auf den Weg ins Allgäu zum Kellerderby. Beide Mannschaften bliebenbisher hinter ihren Erwartungen zurück. Die Mannschaft von Memmingens Trainer Esad Kahric rangiert gar noch hinter der Elf von Weikertshofens Spielertrainer Schröttle auf einem der beiden Abstiegs-Relegationsplätze, Weikertshofen knapp davor auf dem ersten sicheren Platz. Beide trennt nur ein Punkt. Ein Unentschieden würde deshalb keinem so richtig weiterhelfen. (Dieter Metzler)