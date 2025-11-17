FC Langengeisling gegen SVA Palzing – Foto: Christian Riedel / fotografie-

Ein Punkt in Langengeisling – Reinbachers Traumtor sichert SVA-Remis Bezirksliga Nord Verlinkte Inhalte BZL Oberbayern Nord Amp Palzing FC Langengeisling

Der Traumfreistoß eines Innenverteidigers war dafür verantwortlich, dass die Palzinger Kicker doch noch punkteten. Da war sogar der Coach überrascht.

Palzing – Eine Geschichte über das Fußballjahr 2025 des SVA Palzing wäre auch so eine runde Sache gewesen. Doch Mathias Reinbacher wollte einen Akzent hinzufügen: Der Innenverteidiger zirkelte nun im Auswärtsspiel beim FC Langengeisling kurz vor Schluss einen Freistoß zum 1:1 (1:0) in den Winkel – und sicherte dem Aufsteiger einen Punkt. Damit überraschte er nicht nur seinen Trainer. „Ich habe Matze bisher nur Vollspann schießen sehen. Ich wusste nicht, dass er solche Freistöße schießen kann“, schmunzelte Enes Mehmedovic. Palzing war im Duell beim direkten Konkurrenten um den Klassenerhalt zunächst die bessere Mannschaft, ohne zwingend zu werden. Das lag vielleicht auch daran, dass Fabian Radlmaier angeschlagen ins Spiel ging. Der beste Torschütze des SVA biss auf die Zähne, blieb dieses Mal ohne entscheidende Aktion. In der 32. Minute machte die Wade dann endgültig zu – Radlmaier musste ausgewechselt werden.

Palzing lag hinten – und keiner wusste warum „Dadurch haben wir etwas den Faden verloren“, sagte Mehmedovic. Und kurz vor der Pause kam es noch schlechter aus Sicht der Gäste, denn Maximilian Maier verwandelte einen Foulelfmeter für Langengeisling. „Wir gehen mit 0:1 in die Halbzeit, ohne dass jemand wirklich weiß, warum wir in Rückstand liegen“, sagte Mehmedovic.