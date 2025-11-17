Ein Punkt gewonnen, zwei Zähler verloren

Auerbach/Michelfeld (obl)

Am Freitagabend auf Kunstrasen holte die Christian Merkel/Manfred Kasseckert-Crew (nach zuletzt drei Niederlagen in Folge) beim bisher punktlosen Letzten der U19-Bezirksoberliga Oberpfalz SV Raigering II beim 1:1 einen Punkt – und verlor quasi zwei im Abstiegskampf.



Da vier Stammspieler fehlten (Noel Kanyo und Maksym Chubukov krank, Andreas Schlenk und Henri Lorenz nach Verletzung noch nicht einsatzbereit) standen dieses Mal sieben noch für die B-Junioren spielberechtigte Akteure (vier in der Startelf, drei auf der Bank) im 16er-Aufgebot. Raigering II hatte 14 Spieler zu bieten. Michael Singer brachte mit seinem ersten Saisontreffer die SG per Weitschuss in der 13. Minute mit 0:1 in Führung. Doch schon vier Minuten später glichen die Gastgeber vor 48 Zuschauer aus – nach Einschätzung des Auerbacher Chef-Trainers ein absolut vermeidbares Tor.



Nach einer zu passiven ersten 45 Minuten war die zweite Halbzeit besser und die SG Au konnte offensiv Druck aufbauen. „Leider reichte es nur zu einem 1:1. Aber aktuell ist nicht mehr drin. Nächste Woche kommt ein Top-Team nach Auerbach und wir werden auch hier versuchen, dagegen zuhalten“, gab Coach Christian Merkel zu Protokoll.



Die SG Auerbach ist als Aufsteiger nach elf von 26 Spielen Neunter (unter 14 Teams) mit zwölf Zähler – der Vorsprung auf den ersten von voraussichtlich vier direkten Abstiegsplätzen (11., SG SV Hahnbach, 11) beträgt nur noch einen Punkt. Am Samstag, 22. November um 13.30 Uhr ist in Auerbach an der Degelsdorfer Straße der Tabellendritte TSV Kareth-Lappersdorf II zu einem Nachholspiel (letztes Match in diesem Jahr, Fortsetzung 2026 vom 8. März bis 17. Mai) zu Gast.