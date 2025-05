Ein Punkt gegen den Abstieg

Nach ersten 10-15 Minuten des Abtastens waren wir die bessere Mannschaft und kamen vor allem durch schnelle Umschaltsituationen zu gefährlichen Abschlüssen. Alleine in der ersten Halbzeit scheiterten wir zweimal alleine vor dem Tor am Keeper der Meppener und ließen noch weitere Möglichkeiten liegen. Anhand der Torchancen wäre eine komfortable Pausenführung für uns verdient gewesen, Union hatte indes keine nennenswerte Torchance vorzuweisen, trotzdem ging es torlos in die Kabinen.

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild nicht. Ausgeglichener Ballbesitz, aber viele Chancen für uns, teilweise Hochkaräter. Und dann geschah nach rund einer Stunde das, was dann passieren musste: Union brach auf ihrer rechten Seite durch, spielten eine punktgenaue Flanke, die sie per Kopf eiskalt zur schmeichelhaften Führung verwerteten. Für wenige Minuten verunsicherte uns dieses Gegentor auch und Union kam zu ihrer zweiten und letzten großen Torchance des Spiels, die aber pariert werden konnte. In den letzten 20 Minuten waren dann nur noch wir am Drücker und kamen in der 85. Minute tatsächlich noch zum Ausgleich: Jan Stelte, der sein Pflichtspieldebüt für den VfL Emslage machte und seine gesamte Jugend und Teile der Herrenlaufbahn ausgerechnet bei Union Meppen verbrachte, nahm einen flachen Querpass wenige Meter vor dem Tor direkt und der Ball passierte die Torlinie direkt neben dem linken Pfosten. Nach dem Abpfiff konnte sich Union Meppen bei ihrem heute bärenstarken Torhüter bedanken, der die Gäste mehrfach im Spiel hielt.

Für uns bleibt die mangelnde Chancenverwertung, aber gleichzeitig das gute Gefühl, dass wir guten Fußball spielen können und nach langer Durchstrecke wieder einen Punkt holten, der am Ende vielleicht auch viel Wert ist. Glückwünsche gehen an Union Meppen, die durch den Punkt ihren Klassenerhalt feiern konnten.