Ein Punkt für Widnau

Der FC Widnau konnte auswärts beim Tabellenführer, FC Bühler, einen Punkt erzielen. Die
Partie endete 1:1 (1:0).
Die Gastgeber gingen früh in Führung: Bereits in der 10. Minute verwandelte Bühler einen
Elfmeter zur 1:0-Führung. Widnau versuchte zwar zu reagieren, fand in der ersten Halbzeit
jedoch nur selten gefährlich vor das gegnerische Tor.
Nach dem Seitenwechsel übernahm Widnau zunehmend die Spielkontrolle und glich in der
73. Minute durch einen Treffer von Andrea Sanchez aus. In der letzten Phase des Spiels
hatten beide Teams noch Chancen. Am Ende stand es 1:1. Ein gutes Ergebnis für Widnau,
das nur mit zwölf Spielerinnen angetreten war.
FC Bühler – FC Widnau 1:1
FC Bühler: Joëlle Büchler, Corinne Schiegg, Nadja Loser, Ronja Mock (88. Melina Wild), Sina Eichrodt (62. Lisa Val), Leandra Heeb (37. Barbara Dorsa), Selina Ramelli (37. Elin Knechtle), Aline Schiegg, Chiara Quarella (62. Kanita Misimi), Barbara Dorsa (37. Nia Pfändler), Belinda Bischof - Trainer: Fabian Germann - Trainer: Bruno Pfändler
FC Widnau: Jannine Egger, Joya Baumgartner, Sarah Baumberger, Leonie Ritz, Lisa Brockmann, Elisabeth Dietsche, Andrea Sanchez Murcia, Mailin Löhrer (80. Alina Pfister), Iris Hutter (62. Leandra Häusler), Alina Pfister (77. Iris Hutter), Emma Dietsche - Trainer: Patrick Haltiner
Tore: 1:0 Sina Eichrodt (10. Foulelfmeter), 1:1 Andrea Sanchez Murcia (73.)