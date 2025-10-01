Ein Punkt für Widnau

Der FC Widnau konnte auswärts beim Tabellenführer, FC Bühler, einen Punkt erzielen. Die

Partie endete 1:1 (1:0).

Die Gastgeber gingen früh in Führung: Bereits in der 10. Minute verwandelte Bühler einen

Elfmeter zur 1:0-Führung. Widnau versuchte zwar zu reagieren, fand in der ersten Halbzeit

jedoch nur selten gefährlich vor das gegnerische Tor.

Nach dem Seitenwechsel übernahm Widnau zunehmend die Spielkontrolle und glich in der

73. Minute durch einen Treffer von Andrea Sanchez aus. In der letzten Phase des Spiels

hatten beide Teams noch Chancen. Am Ende stand es 1:1. Ein gutes Ergebnis für Widnau,

das nur mit zwölf Spielerinnen angetreten war.