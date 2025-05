Ein Punkt für Union Schafhausen

Wolf macht den Ausgleich

Kai Yannik Schusters brachte die Hausherren in der 7. Minute in Führung. Die Schafhausener konnten auf der Außenbahn den Ball nicht in den eigenen Reihen halten und ließen eine Flanke auf den zweiten Pfosten zu. Schusters traf ins lange Eck. Union verkraftete den Rückschlag ohne Probleme. „Wir waren gut im Spiel“, registrierte Coach Jochen Küppers. Mit einer Standardsituation hätten die Heinsberger ausgleichen können. Andi Seferi brachte eine Ecke herein, Linksverteidiger Max Beumers war per Kopf zur Stelle, traf aber nur das Lattenkreuz (21.). Einen Fehler der Hennefer nutzte Schafhausen dann gnadenlos aus. Ein Rückpass auf Torwart Luca Wilsing geriet zu kurz, Paul Wolf schnappte sich die Kugel, umkurvte den Schlussmann der Hausherren und schob zum 1:1 ein.