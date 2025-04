Ein Punkt für die Moral und Formkurve zeigt nach oben

Nach dem klaren Heimsieg über Gündlkofen waren die Grünweißen nun beim Tabellenvierten Weihmichl/Neuhausen gefordert und knüpften trotz Personalsorgen an die zuletzt gezeigte Leistung an. In einer starken 1. Halbzeit gelang Max Dietl nach Vorlage von Adam Plesa das verdiente 0-1. Im 2. Durchgang bauten die Tiefenbacher konditionell etwas ab und mussten verletzungsbedingt mehrfach wechseln. Dies nutzten die Gastgeber nun besser und so kamen sie in der 64. Min. zum verdientem Ausgleich. In einer spannenden Schlussphase auf gutem spielerischem Niveau versuchten beide Teams nun den lucky punch zu landen und scheinbar war es der SG Weihmichl/Neuhausen in der 91. Min. vorbehalten dies zu schaffen, denn hier fiel das 2-1. Die Gäste zeigten jedoch Moral und Leidenschaft und mit der letzten Aktion des Spiels fand ein exakt getretener Freistoss des unermüdlichen Hannes Maier den Kopf von Maxi Antony und der hart erkämpfte Ausgleich war geschafft. Einsatz und Wille stimmen wieder beim Team des TSV Tiefenbach, der wird auch im Spiel am Donnerstag gegen Kronprinz Buch nötig sein um Zählbares mitzunehmen.