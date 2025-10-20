Ein Punkt für die Moral – Denklingen spielt in Pullach Remis

Der VfL Denklingen trifft wieder das Tor. Nach drei Partien ohne Treffer und Punkt gelang in Pullach beides. Und bis auf das Ergebnis von 1:1 war Trainer Christoph Schmitt mit allen Facetten des Auswärtsspiels auch zufrieden. Nur: „Hilft der Punkt uns nicht immens. Aber für die Moral war er gut“, sagte der Mittelfeldmann. Für die Erlösung nach beinahe 400 torlosen Minuten sorgte passenderweise der auffälligste wie gefährlichste Mann beim VfL: Lukas Greif. „Ein sehr, sehr gutes Spiel“, lobte Chris Schmitt den Spieler. An einer weiteren gefährlichen Szene, die zum 2:1 hätte führen können, war Greif auch beteiligt. Nach seinem Durchbruch über links traf er aber den Ball nicht richtig. An solchen Szenen mangelte es bei beiden Klubs nicht. In Pullach stand definitiv nicht die geballte Gefahr auf dem Platz.

Aber der VfL setzte auch andere Prioritäten. Nach einigen Ergebnissen, die Selbstvertrauen geraubt hatten, hieß das Sujet aller Arbeit Stabilität. Zumal Chris Schmitt und seine Trainerkollegen einiges über Gegner und Umstände wussten. Der tiefe Platz förderte zu dieser Jahreszeit keinen gepflegten Kick. „War nicht im besten Zustand, das Spiel deswegen auch kampfbetont“, erklärte der Spielercoach. Auch Kollege Fabian Beigl sah bestenfalls „ein mittelmäßiges Bezirksliga-Spiel“. Plan und Mannschaft des VfL beschäftigten sich deshalb 90 Minuten mit der Arbeit gegen den Ball.