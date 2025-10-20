Ein Punkt für die Moral – Denklingen spielt in Pullach Remis

Der VfL Denklingen beendet mit dem 1:1 beim SV Pullach seine Punkt- und Torlos-Serie. Am Ende fehlte die letzte Überzeugung in der Offensive.
Der VfL Denklingen trifft wieder das Tor. Nach drei Partien ohne Treffer und Punkt gelang in Pullach beides. Und bis auf das Ergebnis von 1:1 war Trainer Christoph Schmitt mit allen Facetten des Auswärtsspiels auch zufrieden. Nur: „Hilft der Punkt uns nicht immens. Aber für die Moral war er gut“, sagte der Mittelfeldmann. Für die Erlösung nach beinahe 400 torlosen Minuten sorgte passenderweise der auffälligste wie gefährlichste Mann beim VfL: Lukas Greif. „Ein sehr, sehr gutes Spiel“, lobte Chris Schmitt den Spieler. An einer weiteren gefährlichen Szene, die zum 2:1 hätte führen können, war Greif auch beteiligt. Nach seinem Durchbruch über links traf er aber den Ball nicht richtig. An solchen Szenen mangelte es bei beiden Klubs nicht. In Pullach stand definitiv nicht die geballte Gefahr auf dem Platz.
Aber der VfL setzte auch andere Prioritäten. Nach einigen Ergebnissen, die Selbstvertrauen geraubt hatten, hieß das Sujet aller Arbeit Stabilität. Zumal Chris Schmitt und seine Trainerkollegen einiges über Gegner und Umstände wussten. Der tiefe Platz förderte zu dieser Jahreszeit keinen gepflegten Kick. „War nicht im besten Zustand, das Spiel deswegen auch kampfbetont“, erklärte der Spielercoach. Auch Kollege Fabian Beigl sah bestenfalls „ein mittelmäßiges Bezirksliga-Spiel“. Plan und Mannschaft des VfL beschäftigten sich deshalb 90 Minuten mit der Arbeit gegen den Ball.
Pullach kam als aktiverer Part auf den Platz, führte sogleich mit einer Aktion, die das Potenzial hatte, Denklingen noch weiter in die Krise zu befördern. „Pingpong über vier Schienbeine“, scherzte Schmitt. So jedenfalls kam der Ball zu Torschütze Santino Pandza, der per Spitz vollstreckte. „So passieren die Tore, wenn du unten drin stehst“, sagte der Gästetrainer. Damit endete aber auch der Drang der Pullacher nach zehn Minuten. Das Spiel ging über in eine Charakteristik, die sich bis zum Abpfiff nicht mehr wandelte. „Kampfbetont und ausgeglichen“, sagte Schmitt.
Der große, lichte Moment des VfL zum Ausgleich umfasste ein gewonnenes Kopfballduell im Mittelfeld, zielgerichtete Pässe von Elias Greinauer und Peter Kinast sowie Lukas Greifs sicheren Abschluss. Damit stand früh das Endergebnis fest und beide Mannschaften trauten sich nicht wirklich, das Risiko zu erhöhen. Ein paar Chancen hatten beide, trafen jeweils nach Standards Aluminium. Trainer Schmitt platzierte einen Schuss im Kreuzeck, nötigte Torwart Leopold Bayerschmidt zu einer schönen Parade. Aber in den meisten Aktionen fehlte beiden Teams der letzte Saft. Mitnehmen wollte Chris Schmitt vor allem das Positive – und das lag vorne: „Die Offensive hat sehr viel gearbeitet.“