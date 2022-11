Ein Punkt für die Moral Hertha III zeigt sich an neuer Heimspielstätte kämpferisch und holt einen Punkt

Die Bernauer Straße am Rande des alten Flughafens Tegel – sie verbindet Spandau und Reinickendorf. Es dauert eine gefühlte Ewigkeit bis der X33er Bus den Hohenzollernkanal und dann die schier endlose, von Bäumen gesäumte Straße durch den Tegeler Forst überwunden hat. Im Grunde warten alle Bewohner Nordwest Berlins darauf, dass endlich irgendwelche Öffis über den stillgelegten Flughafen fahren dürfen, um schneller von einem zum anderen Bezirk zu kommen. Solange das nicht so ist muss man das gesamte Flughafenareal umfahren. Die meisten, die diese Strecke auf sich nehmen müssen, versuchen, sich am Anblick des Waldes zu erfreuen oder ein wenig zu schlafen. Ich nahm diese asphaltierte Schneise durch die Herbst-bunte Botanik heute auch zum Anlass, die Augen etwas zu schließen. Denn der Sohnemann war dank der Zeitumstellung bereits um 4:30 Uhr zum Spielen aufgelegt.

Ist der Bus dann endlich aus dem Wald raus, muss er sich noch über die Holzhauser Straße quälen. Hat er die Ecke Berliner Straße erreicht, heißt es für die meisten Fahrgäste aussteigen. Hier befindet sich nämlich der U-Bahnhof Holzhauser Straße. An Werktagen spült sich dann ein Schwall Homo Sapiens aus dem Bus, die Rolltreppe nach oben zum Bahnsteig der U6. Heute ist Sonntag. Heute bin ich beim Umsteigen hier relativ allein.

Mit der U6 geht es jetzt ein paar Stationen überirdisch weiter, bis sie kurz vor dem „Kutschi“ unter der Erde verschwindet. Der strenge Geruch im Waggon irritiert mich, bis ich feststelle, ich habe tatsächlich vergessen meine Maske aufzusetzen. Das, was meine Geruchsrezeptoren stört, scheint der normale Geruch einer Berliner U-Bahn zu sein. Ich bin ihn ungefiltert nur nicht mehr gewöhnt. Schnell die FFP2 Maske wieder vor Mund und Riechkolben. Das ist besser.

Am U-Bahnhof Rehberge steige ich aus, laufe kurz in die falsche Richtung und schlage dann aber den korrekten Pfad ein. Ein kurzer Spaziergang und ich stehe am Eingang des Sportplatzes Lüderitzstraße.

Moment Mal. Es ist Heimspiel… wo ist der Hanne-Sobek-Platz, das Graffiti von ihm nach dem Gewinn der ersten Meisterschaft. Wo sind die Millionenbrücke und der NNW-Platz?

Tja, offenbar beschloss der Verein Viktoria Mitte, dass sie mehr als einen Sportplatz für Ihre Mannschaften brauchen und quartierten ihre drei Damenmannschaften auf den NNW-Platz aus. Da Viktoria, im Gegensatz zu Hertha BSC, die offizielle Vereinsanschrift in Mitte hat und der Gesundbrunnen zum Bezirk Mitte gehört, ist das völlig legitim. Und da die Damen von Viktoria in einer höheren Liga spielen als die Ama Zwee, haben sie auch das Privileg, sich ihre Anstoßzeiten aussuchen zu dürfen. Für Hertha BSC würde dadurch auf dem NNW-Platz nur noch am Sonntagnachmittag ab 16 Uhr ein freier Slot zur Verfügung stehen. Absolut unakzeptabel und so wurde die Lüderitzstraße wieder als Heimspielort reaktiviert.

Ich erreichte den Sportplatz eine Viertelstunde vor dem Anstoß. Ein bisschen traurig, dass wir die “kleene Plumpe” verloren haben, aber mit viel Vorfreude und Zuversicht begrüßte ich alle bekannten Gesichter und das Spiel konnte losgehen.

Man merkte sofort, dass die Mannschaft von Hertha BSC unter der Woche an diversen Stellschrauben gedreht hatte. Eine wirklich gute und disziplinierte Leistung wurde auf dem Platz gebracht. Belohnt wurden die Ama Zwee für ihren Aufwand durch Zoran, der nach einer halben Stunde rotzfrech eine Ecke direkt verwandelte. Mit dem 1:0 ging es auch in die Kabinen und ich besorgte mir, euphorisiert von dieser Führung, eine Knacker am Imbiss. Während des Verzehrens erörterten Rónnóur und ich die Merkwürdigkeit, dass man sich zwar öfter mal eine Bockwurst oder eine Wiener kauft, aber selten eine Packung Knacker vom Einkaufen mitbringt. So vertieft in diese unheimlich wichtige Thematik bemerkten wir fast gar nicht, dass das Spiel wieder lief.

Schnell nahm ich meinen Platz am Platz wieder ein und bekam direkt den Schiri vor die Linse, wie er auf den Punkt zeigte. Elfmeter für Schwarz-Weiß Spandau. Natürlich war die Aufregung bei allen Herthanern groß. Zumal das Foul, wenn es überhaupt eins war, klar außerhalb des Strafraums stattfand.

Aber alles Protestieren half nichts, der Strafstoß wurde ausgeführt und verwandelt.