Ein Punkt für die Ewigkeit: Großaspach krönt sich zum Meister

In der Anfangsphase der Partie im Bruchwegstadion war die Bedeutung der Begegnung in jeder Sekunde greifbar. Die SG Sonnenhof Großaspach sah sich einem spielstarken Gastgeber gegenüber, der die erste Viertelstunde dominierte. Der 1. FSV Mainz 05 II agierte mit viel Ballbesitz, während sich die Elf von Pascal Reinhardt zunächst zurückzog. In der 10. Minute hielten die mitgereisten Anhänger den Atem an: Der Mainzer Yunus Malli traf mit einem wuchtigen Abschluss aus 20 Metern nur den linken Pfosten. Es war die erste Riesenchance einer Partie, die von Beginn an hielt, was sie versprach.

Nach der ersten Drangphase der Mainzer fand die Mannschaft um Torhüter Maximilian Reule besser in das Spiel. In der 16. Minute verhinderte Antonis Aidonis nach einer Flanke des Ex-Aspachers Korbinian Burger auf der Linie den Rückstand. Die SG Sonnenhof Großaspach lauerte nun verstärkt auf Umschaltmomente. Volkan Celiktas vergab in der 22. Minute nach Zuspiel von Niklas Pollex die erste Großchance für die Gäste. Kurz vor der Pause wurde es dramatisch, als Maximilian Reule mit einer doppelten Glanztat gegen Fabio Moreno Y Fell den Einschlag verhinderte. Auf der Gegenseite scheiterte Fabian Eisele gleich zweimal (44./45.+1) knapp am Mainzer Gehäuse.

Lattenkracher zum Auftakt der zweiten Halbzeit

Der zweite Durchgang begann mit einem Paukenschlag der SG Sonnenhof Großaspach. Unmittelbar nach Wiederanpfiff der Partie in der Regionalliga Südwest landete eine Hereingabe bei Mert Tasdelen, der den Ball in der 47. Minute mit enormer Wucht gegen den Querbalken hämmerte. Zu diesem Zeitpunkt war klar: Die Nachricht von der Führung des Verfolgers SGV Freiberg in Fulda machte die Runde. Die SG Sonnenhof Großaspach benötigte nun zwingend diesen einen Zähler, um den Titel perfekt zu machen. Die Intensität auf dem Platz war nun kaum noch zu überbieten.

Zunehmende Nervosität und taktische Wechsel

In der 50. Minute sah Volkan Celiktas seine zehnte Gelbe Karte, was die Anspannung weiter steigen ließ. Trainer Pascal Reinhardt reagierte und brachte in der 59. Minute Loris Maier für Niklas Pollex. Die Partie blieb absolut ausgeglichen, wobei auch der 1. FSV Mainz 05 II durch Aktionen über die rechte Außenbahn gefährlich blieb. In der 67. Minute kam Christian Mistl für Michael Kleinschrodt in die Partie. Die letzten 25 Minuten brachen an, und keine der beiden Mannschaften ließ locker, obwohl die Mainzer Hintermannschaft unter dem Druck der SG Sonnenhof Großaspach nun vermehrt in die Defensive gedrängt wurde.

Die Schlussphase der maximalen Anspannung

Die letzten zehn Minuten entwickelten sich zu einer mentalen Zerreißprobe. In der 82. Minute hatte Mert Tasdelen nach Vorarbeit von Loris Maier den Siegtreffer auf dem Fuß, verzog jedoch deutlich. Pascal Reinhardt brachte für die Schlussminuten Lukas Stoppel für Volkan Celiktas (84.). Die Anspannung im Stadion war greifbar, während die Uhr unerbittlich heruntertief.

Erlösung nach neun Minuten Nachspielzeit

In der offiziellen fünfminütigen Nachspielzeit, die sich aufgrund von Verletzungsunterbrechungen auf insgesamt neun Minuten ausdehnte, war es ein Kampf um jeden Zentimeter. Während die Mainzer Spieler wie Jason Amann (79.) und Yunus Malli (75.) bereits Gelbe Karten gesehen hatten, konzentrierte sich die SG Sonnenhof Großaspach nur noch darauf, das Ergebnis über die Zeit zu bringen. Dann war es schließlich so weit: Der Schiedsrichter pfiff die Partie ab. Mit dem 0:0 steht die SG Sonnenhof Großaspach bei 68 Punkten und kann vom SGV Freiberg nicht mehr eingeholt werden. Der vorzeitige Titelgewinn und der Aufstieg in die 3. Liga sind damit offiziell besiegelt. Eine einmalige Leistung des Dorfklubs findet in Mainz ihre Krönung.