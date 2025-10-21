Ein Punkt für beide – Unentschieden gegen Holzheim

Im Spiel unserer 2. Mannschaft reichte es schlussendlich wiederum nur zur Punkteteilung in einem 1:1 gegen den TSV Holzheim. Mit einem fast runderneuerten Team ging Coach Willi Amann in den Kampf um die Punkte, da in der Startaufstellung lediglich nur vier Spieler gegenüber der Vorwoche auf dem Platz standen. Die 1. Hälfe war recht ereignisarm und die Konkurrenz aus dem Bayrischen konnte eine Torchance mehr als die Platzherren aufzeichnen. So wurden die Seiten null zu null gerecht gewechselt. Die Gäste kamen aktiver aus der Pause und so köpfte der Spielertrainer recht früh nach der Pause zur Gästeführung ein (50.). Schon in der 58. Minute dann der Ausgleich für unsere Farben, als der Schuss von Tobias Schädler dem Gästekeeper durchrutschte. So blieb die Partie weiter offen und die beiden Kontrahenten riskierten nun mehr, um auf drei Zähler zu gehen. Die Staiger waren nun besser im Spiel, aber die nächste Torchance gehörte den Gästen, als SCS-Keeper Sebastian Ludwig Kopf und Kragen riskieren musste, um im eins gegen eins zu retten. Zu Spielende hin wollten beide Teams den Sieg und das dickste Ding hatte die Heimelf mit der letzten Aktion im Spiel: Es brannte lichterloh im TSV-Strafraum und schlussendlich brachte unser SCS den Ball aus kürzester Entfernung nicht über die Linie, als die Gäste vielbeinig verteidigten. So blieb es bei einem gerechten Unentschieden, das beiden Mannschaft irgendwie kaum weiterhilft, aber mit Glück wäre auch für beide Seiten der Sieg drin gewesen. Passt so.