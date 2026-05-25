Ein Punkt fehlt noch: Aich rüstet sich fürs Abstiegs-Endspiel

Der FC Aich in den blauen Trikots musste sich gegen Eichenau mit einer Niederlage abfinden. – Foto: Metzler

Der FC Aich hofft nach dem 8:1-Triumph über den TSV Gilching weiter auf den direkten Klassenerhalt. Im letzten Spiel muss noch ein Punkt her.

Mit dem höchsten Saisonsieg setzte der FC Aich ein dickes Ausrufezeichen in Richtung direkten Klassenerhalt. 8:1 (5:1) hieß es am Ende gegen den TSV Gilching. „Wir haben uns warmgeschossen für das letzte Spiel am kommenden Samstag in Maisach“, sagte FCA-Trainer Marcel Aue. Er benötigt nun mit seiner Elf noch einen Punkt, um auch in der kommenden Saison in der Kreisliga an den Start gehen zu können.

Endlich überlegten die Aicher Stürmer nicht mehr so lange vor dem gegnerischen Tor und nutzten eiskalt die sich bietenden Torchancen. Kreisliga-Torschützenkönig und Brucks Jung-Stadtrat Manuel Milde krönte seinen starken Auftritt mit einem lupenreinen Hattrick innerhalb von sieben Minuten. So liefen die Gilchinger Gäste nach 25 Minuten bereits einem 0:3 hinterher.

Zwar gelang dann Tobias Hänschke der Ehrentreffer, doch Aich legte bis zur Halbzeitpause durch Simon Wesinger und Rene Grüner zweimal nach. Als dann nach dem Wiederanpfiff Milde einen Elfer sicher zum 6:1 verwandelte, steuerte die Mannschaft auf einen zweistelligen Kantersieg zu.

In Anbetracht des klaren Siegs wechselte Trainer Aue fleißig durch, wodurch der Spielfluss ein wenig verloren ging. Dennoch gelangen dem Dorfclub zwei weitere Treffer durch Wesinger und Grüner zum 8:1-Endstand. Aue: „Glücklicherweise ist der Knoten früh geplatzt und wir haben trotz der Hitze über 90 Minuten ein konzentriertes Spiel abgeliefert.“