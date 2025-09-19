Er wird in Durach fehlen: Rotsünder Leon Pfeiffer (rechts). – Foto: Ohl

Ein Punkt fast schon Pflicht: Dachau 1865 trifft auf Durach Landesliga Südwest

Der Fußball-Landesligist Dachau 1865 ist zu Gast beim VfB Durach. Mindestens ein Remis muss beinahe schon herausspringen.

Ein weiteres wichtiges Spiel steht für die Landesliga-Fußballer des TSV 1865 Dachau an diesem Samstag auf dem Programm. Um 14 Uhr sind die Dachauer zu Gast beim Tabellenfünften VFB Durach. Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge – 1:4 in Hollenbach und das schmerzhafte 2:4 im Derby gegen Jetzendorf – müssen die Dachauer in Durach beinahe schon etwas Zählbares holen, um nicht von einem Relegationsplatz auf einen Direktabstiegsplatz durchgereicht zu werden.

Der TSV Dachau hat nach bislang elf Saisonspielen nur zehn mickrige Pünktchen auf dem Konto – von möglichen 33 Punkten. Dabei fällt auf, dass das Beständigste beim TSV die Unbeständigkeit ist. Und das könnte am Ende den Abstieg in die Bezirksliga bedeuten – der Worst Case (schlimmste Fall). Vor den Niederlagen gegen Hollenbach und Jetzendorf holte die Mannschaft von Trainer Christian Doll zwei klare Siege, gegen Ehekirchen ein 5:0 und ein 4:1 in Aystetten.