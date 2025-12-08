Ein Punkt, der wie ein Sieg wirkt

Der TSV Havelse hat am Nikolaustag ein packendes und hochintensives Heimspiel gegen den SC Verl mit einem späten 2:2-Ausgleich beendet. Trotz eines frühen Rückstands und einer Gelb-Roten Karte kurz vor der Pause kämpfte sich das Team von Trainer Samir Ferchichi eindrucksvoll zurück. Tore von Marko Ilic und Dominic Minz in der Nachspielzeit sorgten für ein Remis, das sich für die Gastgeber wie ein kleiner Befreiungsschlag anfühlt.

Zum vorletzten Heimspiel vor Weihnachten konnte der TSV wieder auf Tom Opitz und Jannik Oltrogge zurückgreifen. Havelse startete engagiert: Nassim Boujellab vergab die erste große Chance (15.), kurz darauf scheiterte der TSV nur knapp nach einem Fehlpass des Verler Torwarts. Die Gäste zeigten sich jedoch effizienter. Eine präzise Flanke von Mhamdi verwertete Ens per Kopf zum 0:1 (18.).

Havelse fand Antworten, blieb mutig und gefährlich – unter anderem per Freistoß von Besfort Kolgeci. Doch Verl setzte über Arweiler und Besio immer wieder Nadelstiche. Kurz vor der Pause folgte dann der Einschnitt: Kolgeci wurde nach wiederholtem Foulspiel mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen. In Unterzahl ging der TSV mit 0:1 in die Kabine.

Nach der Pause blieb die Partie umkämpft, geprägt von vielen Zweikämpfen. Verl nutzte einen Eckball von Berkan Taz, den Fynn Otto nach Pfostenabpraller zum 0:2 verwertete (63.). Doch statt einzubrechen, mobilisierte Havelse enorme Kräfte.

Der eingewechselte Marko Ilic brachte sein Team zurück ins Spiel: Nach starker Ablage von Julius Düker schloss der Stürmer präzise zum 1:2 ab (77.). Vier Minuten später hätte Verl die Partie entscheiden können – doch Gayret scheiterte mit einem Lupfer-Elfmeter an der Latte (81.).

In der Schlussphase spielte nur noch der TSV. Nach einem Eckball von Johann Berger parierte Schulze Posselt zunächst glänzend gegen Semi Belkahia, doch Dominic Minz reagierte am schnellsten und traf überlegt zum vielumjubelten 2:2 (90.+2).

Havelse drängte in den letzten Sekunden sogar noch auf den Siegtreffer, doch kurz darauf beendete Schiedsrichter Justin Hasmann das intensive Duell.

TSV Havelse: Opitz (TW), Kolgeci, Minz, Belkahia, Düker (C), Posselt, Boujellab, Sommer, Müller, Oltrogge, Riedel

SC Verl: Schulze (TW), Ens, Eze, Waidner, Arweiler, Taz, Kijewski (C), Mhamdi, Besio, Gayret, Otto

Ausblick auf das Hinrundenfinale

Am kommenden Sonntag reist Havelse zu Aufsteiger 1. FC Schweinfurt 05 (14.12., 19:30 Uhr), bevor am 21. Dezember der Jahresabschluss gegen Alemannia Aachen im Eilenriedestadion folgt.

Der Punkt gegen den Tabellen­dritten dürfte der Mannschaft Selbstvertrauen geben – und zeigt, dass sie trotz schwieriger Ausgangslage weiter an sich glaubt.