Ein Punkt der weh tut und alles offen lässt

Emslage legte los wie ein Team, das genau das verinnerlicht hatte. Früh präsent, bissig in den Zweikämpfen und mit viel Kontrolle - nur im letzten Drittel fehlte die Durchschlagskraft. Neuenhaus brauchte ein bisschen, um ins Spiel zu finden. Doch als der Regen nachließ, war auch die Borussia wach. Und plötzlich war es ein echter Bezirksliga-Krimi, mit Chancen auf beiden Seiten und viel Einsatz, aber stets fair geführt.

Kurz vor der Pause dann doch noch der verdiente Lohn für den VfL: Alexander Briegert brachte seine Farben mit dem Pausenpfiff in Führung. Ein psychologisch günstiger Zeitpunkt, sagt man ja immer so.

Doch Neuenhaus kam mit neuem Schwung aus der Kabine. Trainer Bernhold Nünning scheint die richtigen Worte gefunden zu haben. Die Gäste übernahmen das Kommando, Emslage geriet zunehmend in die Defensive - im wahrsten Sinne des Wortes. Doch der Abwehrriegel hielt zunächst.

Dann ein Missverständnis in der Hintermannschaft des VfL: Ein zu durchgelassener Ball, ein dankbarer Steffen Lankhorst und plötzlich stand es 1:1. Sein neunter Saisontreffer und einer, der beiden Teams nur bedingt hilft.

In der Schlussphase wollten es beide nochmal wissen. Es ging hin und her, Chancen gab es, doch der berühmte letzte Punch fehlte. Nach 96 Minuten pfiff Schiedsrichter Nils Musekamp ab und lieferte eine souveräne Leitung in einem Spiel, das einiges zu bieten hatte.

Nach dem Spiel dann fast schon dramatische Szenen am Lautsprecher: Bawinkel verliert, Schwefingen rettet sich und Emslage und Neuenhaus stehen mit einem Punkt da, der sich irgendwie zu wenig anfühlt.