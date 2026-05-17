Ein Punkt, der Cosmos Aystetten viel bedeutet

Packende Duelle lieferten sich Raphael Marksteiner (links) und Maximilian Heckel vom SV Cosmos Aystetten mit Torschützenkönig Lauirin Völlmerk vom TSV Aindling. – Foto: Oliver Reiser

Die Abstiegsgefahr war zwar nicht mehr groß, doch der SV Cosmos Aystetten wollte erst gar keine Zweifel aufkommen lassen. Mit dem 2:2 gegen den TSV Aindling holten die Cosmonauten den noch fehlenden Zähler, um aus eigener Kraft den Klassenerhalt in der Landesliga Südwest fix zu machen. Um den müssen der FC Ehekirchen und die SG Niedersonthofen/Martinszell bangen. Beide gehen in die Abstiegsrelegation mit den schwäbischen Bezirksliga-Vizemeistern VfL Kaufering und VfR Neuburg. Unter diesem Quartett wird ein Landesliga-Platz vergeben. Die Aufstiegsspiele zur Bayernliga bestreitet der FSV Pfaffenhofen, der den einen Punkt Vorsprung auf den TSV Rain und FV Illertissen II über die Ziellinie rettete.

Bereits vor dem Anpfiff hatte festgestanden, dass der FC Ehekirchen in der Relegation nachsitzen muss. Das 2:2 gegen den SV Manching hatte darauf keinen Einfluss mehr. Dementsprechend entwickelte sich die Partie mehr zu einer Art Vorbereitungspartie für den ersten Relegationsgegener VfL Kaufering.

Ehekirchen ging in Führung, als Christoph Hollinger das Auge für Jakob Schmid hatte, welcher am „zweiten Pfosten“ problemlos zum 1:0 einschob. Kurz darauf schlug Manching durch Nico Daffner, der aus elf Metern zum 1:1 traf, zurück. Im zweiten Abschnitt ging der SVM dann sogar in Führung: Nach einer Flanke von Rainer Meisinger stand Timo Jung goldrichtig und vollendete zum 1:2 ein. Die Einheimischen zeigten sich davon allerdings nicht geschockt: Erneut Schmid erzielte nach einem schönen Solo aus 16 Metern das 2:2. (mb/AZ) Lokalsport NR

Schiedsrichter: Dominik Schneider (Beilngries) - Zuschauer: 200

Tore: 1:0 Jakob Schmid (21.), 1:1 Nico Daffner (26.), 1:2 Timo Jung (51.), 2:2 Jakob Schmid (52.)

Abschied nehmen, lautete das Motto beim TSV Hollenbach. Die Ära der beiden langjährigen Spielertrainer Christoph Burkhard und Daniel Zweckbronner endete mit der 0:3-Niederlage gegen den FSV Pfaffenhofen. Während es für die Hollenbacher an diesem Nachmittag fast Nebensache war, sicherte sich der FSV damit die Aufstiegsrelegation zur Bayernliga.

Hollenbach stand sehr diszipliniert in der Rückwärtsbewegung. Zweckbronner dirigierte zusammen mit Burkhard, Philip Baier und Elias Ruisinger die Abwehrkette und der quirlige Martin Uhlemann rackerte mit Fatih Cosar vor der Abwehrreihe. Der Abwehrriegel hielt eine Stunde lang stand, dann fiel das 0:1. Kurz nachdem Zweckbronner unter Applaus den Platz verlassen hatte, kam Maurice Untersänger fast freistehend zum Kopfball und sorgte für Jubel im Lager des Tabellenzweiten.

Spalierstehen hieß es wenig später erneut, als auch Burkhard unter Applaus das Feld verließ. In der Schlussphase machten die Pfaffenhofer dann den Deckel auf die Partie. Nach einem Foul an Paul Starzer erhöhte Michael Senger per Foulelfmeter auf 2:0 und der eingewechselte Luka Brudtloff schob nach einer Hackenvorlage von Senger zum 3:0-Endstand ein. (rr) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Tim Grunert (Mallersdorf-Pfaffenberg) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Maurice Untersänger (61.), 0:2 Michael Senger (79./Foulelfmeter), 0:3 Luka Brudtloff (90.)

Ein Offensivfeuerwerk ohne Ertrag mit Großchancen für mindestens zwei Spiele hat der 1. FC Sonthofen beim TSV Jetzendorf abgeliefert und kassierte prompt eine 0:2-Niederlage.Gleich zu Beginn lag die Sonthofer Führung in der Luft, als Markus Notz Torwart Maximilian Betzin attackierte, doch der Ball flog knapp am Pfosten vorbei. Effektiver waren da die Oberbayern. Per Freistoß brachte Alexander Beiz den TSV in Führung. Die Sonthofer zeigten sich keineswegs geschockt, spielten weiter nach vorn, gingen aber mit ihren Möglichkeiten zu verschwenderisch um.

Nach dem Seitenwechsel legte der FCS noch einen Zahn zu und drückte vehement auf den Ausgleich. Die Effektivität im Abschluss wurde jedoch nicht besser. Das Runde wollte einfach nicht ins Eckige. Der TSV machte es mit einem Konter wieder besser, und Julius Donnert erhöhte auf 2:0. FCS-Co-Trainer Bernd Kanat wollte seinem Team keinen Vorwurf machen. Die Einstellung der Mannschaft sei vorbildlich gewesen.. Das einzige was es zu bemängeln gebe, sei die Chancenauswertung. (dl)

Schiedsrichter: Benjamin Wagner (Kirchehrenbach) - Zuschauer: 149

Tore: 1:0 Alexander Beiz (19.), 2:0 Julius Donnert (61.)

Tino Joerss nahm Maß und erzielte mit diesem Schuss das 3:1 des TSV Rain in Oberweikertshofen. – Foto: Gerd Jung

Der TSV Rain hat eine starke Spielzeit mit einem souveränen Auswärtssieg gekrönt. Beim bereits feststehenden Absteiger SC Oberweikertshofen feierte die Mannschaft von Cheftrainer Dominik Bobinger einen verdienten 4:1-Erfolg und kletterte in der Abschlusstabelle auf den hervorragenden dritten Platz.

Bereits nach fünf Minuten konnte Rains Paul Schmidt im gegnerischen Sechzehner nur regelwidrig gestoppt werden. Den Strafstoß von Michael Knötzinger parierte SCO-Keeper Marco Dzwonik jedoch. Die Rainer ließen sich davon nicht beirren, dominierten die Partie mit viel Ballbesitz und gingen durch Eric Adam in Führung. Per Freistoß glich Oberweikertshofen durch Dominik Wiedemann. zwar aus, doch kurz vor dem Pausenpfiff traf Dennis Lechner mit einem Traumtor aus der Drehung unhaltbar zum 1:2. Vier Minuten nach dem Wechsel sorgte Tino Joerss mit dem 1:3 schon für eine Vorentscheidung. Zumal der SCO wenig später in Unterzahl geriet. Moritz Leibelt wusste sich gegen den pfeilschnellen Eric Adam nur noch mit einem Foul zu helfen. Der Unparteiische entschied auf Notbremse - Rot. Der TSV Rain kontrollierte nun das Geschehen nach Belieben und legte noch das 1:4 nach. Der eingewechselte Robin Böhm marschierte entschlossen in den Strafraum und vollendete flach zum Endstand. (gj) Lokalsport DW

Schiedsrichter: Michael Schmid (Lengenfeld) - Zuschauer: 70

Tore: 0:1 Eric Adam (12.), 1:1 Dominik Widemann (37.), 1:2 Dennis Lechner (43.), 1:3 Tino Joerss (49.), 1:4 Robin Böhm (76.)

Rote Karte: Moritz Leibelt (51./SC Oberweikertshofen/Notbremse)

Bes. Vorkommnis: Michael Knötzinger (TSV Rain/Lech) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Marco Dzwonik (5.).

„Wir sind zum VfB Durach gefahren, um dort zu gewinnen und die Minimalchance zu wahren“, sagte Trainer Herbert Sailer. Für seinen FV Illertissen II reichte es zwar zu einem 3:0-Sieg, aber nicht zum Sprung auf den oberen Relegationsplatz. „Das war schon sehr unwahrscheinlich“, meinte Sailer zur Ausgangssituation. Schließlich hätten alle drei Mitkonkurrenten patzen müssen.

Zum Abschied von Sailer und dessen Co-Trainer Wolfgang Brückner-Golenhofen war die Mannschaft in Durach von Beginn an hellwach und ging durch Altin Kasumaj in Führung. Noch vor der Pause nutzte Kasumaj einen Fehler zum 0:2. Luca Bachthaler und Samuel Mirakaj vergaben weitere Möglichkeiten vor dem Seitenwechsel. In Halbzeit zwei wurde ein Heber von Max Bock erst auf der Torlinie geklärt. In der Schlussphase traf Max Merkel, nach einer sehenswerten Kombination zum Endstand. (jürs) Lokalsport IZ

Schiedsrichter: Johannes Heider (Bissingen) - Zuschauer: 120

Tore: 0:1 Altin Kasumaj (22.), 0:2 Altin Kasumaj (35.), 0:3 Maximilian Merkel (79.)

Ein wahres Torfestival liefert sich die U21 des FC Memmingen mit dem TSV 1865 Dachau. Der 6:3-Erfolg geriet zur Show von Fabian Kroh, der in der ersten Halbzeit innerhalb von fünf Minuten mit drei Treffern einen lupenreinen Hattrick erzielte Zwischenzeitlich verkürzten die Dachauer zwar durch Dino Buric und John Haist, doch auf der Gegenseite ließ Kroh noch im ersten Durchgang zwei weitere Treffer folgen. Der 20-jährige Mittelstürmer schraubte damit sein Konto auf 18 Saisontreffer.

Im Spiel zweier Mannschaften, für die es nur noch um die Platzierung ging, machte A-Junior Pius Schafft das halbe Dutzend an Memminger Treffern voll. Haist verwandelte noch einen Strafstoß. FCM-Trainer Selcuk Sen freute sich über den gelungenen und unterhaltsamen Abschluss mit einem überragenden Kroh. (ass)

Schiedsrichter: Christian Stober (Königsbrunn) - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Fabian Kroh (16.), 0:2 Fabian Kroh (20.), 0:3 Fabian Kroh (21.), 1:3 Dino Burkic (25.), 1:4 Fabian Kroh (26.), 2:4 John Haist (34./Foulelfmeter), 2:5 Fabian Kroh (42.), 2:6 Pius Schafft (64.), 3:6 John Haist (84./Foulelfmeter)

Mit dem 2:2 beim FC Kempten hat der TSV Schwabmünchen den alleinigen Rekord verpasst. Zwar schließt der Meister die Saison mit herausragenden 82 Punkten ab, doch diese Marke hatte in der Vergangenheit schon der TSV Landsberg erreicht.

Obwohl es tabellarisch für beide Teams um nichts mehr ging, sahen die Fans ein packendes und kampfbetontes Duell. Kempten belohnten sich für den guten Auftritt Mitte der ersten Halbzeit mit dem Führungstor durch Leon Rudenko.Der Meister kam nach der Pause besser ins Spiel und zum mittlerweile verdienten Ausgleich durch den eingewechselten Simon Ammann. Zehn Minuten später war es Richard Gumpinger, der eine Kopfballvorlage von Tim Uhde zum 1:2 nutzte. Kempten zeigte sich nicht davon keineswegs geschockt, bleib dran und glich noch aus. Im Strafraum hatte Schwabmünchens Philip Gmell den Ball aus sehr kurzer Distanz an die Hand und Schiedsrichter Paulina Koch zeigte sofort auf den Elfmeterpunkt. Medhat Mekhimar verwandelten den Strafstoß sicher. (krup, red) Lokalsport SZ

Schiedsrichterin: Paulina Koch (Waltenhofen) - Zuschauer: 84

Tore: 1:0 Leon Rudenko (23.), 1:1 Simon Ammann (66.), 1:2 Richard Gumpinger (77.), 2:2 Medhat Mekhimar (84./Handelfmeter)