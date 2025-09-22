Die Hausherren erwischten den besseren Start: In der 27. Minute brachte Julian Kratzert die SVG mit 1:0 in Führung. Bis zur Pause kontrollierten die Göttinger das Geschehen und ließen defensiv kaum etwas zu.

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild jedoch deutlich. Kästorf kam mit mehr Tempo und Durchschlagskraft aus der Kabine und drehte die Partie innerhalb von sieben Minuten. Jannes Drangmeister glich zunächst in der 56. Minute aus und legte kurz darauf das 1:2 nach (63.).

Die SVG musste sich nach diesem Doppelschlag neu sortieren, fand aber in der Schlussphase zurück. Ein Foulelfmeter brachte schließlich den Ausgleich: Maximilian Werner verwandelte in der 86. Minute zum 2:2-Endstand.

SVG-Trainer Nils Reutter bilanzierte: „Alles in allem ein Punkt, den wir gerne mitnehmen. Trotzdem fühlt es sich mal wieder nach zu wenig an oder zumindest wäre mehr drin gewesen. Da es aber zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten waren und Kästorf vor allem im zweiten Durchgang offensiv mehr Druck gemacht hat, ist der eine Punkt dann in Ordnung.“

Somit bleibt die SVG also auch im sechsten Saisonspiel unbesiegt, während Kästorf nur einen Platz über dem Strich steht.