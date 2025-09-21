Ein Punkt dank Sonntagsschuss: Maisach spielt Remis

Keinen Sieger gab es im Duell der Tabellennachbarn. Leistungsgerecht 1:1 (1:1)-Unentschieden trennten sich der SC Maisach und der TSV Landsberg II.

Maisach – Beide Treffer fielen in der Anfangsphase des Spiels. Nach vier Minuten wurde eine eher als Flanke gedachte Hereingabe von Tobias Deufel lang und länger und senkte sich schließlich hinter Landsbergs Keeper Frank Schmitt ins Tor zur Maisacher Führung. Doch die hielt nicht lange. Denn die Zweitvertretung des Bayernligisten schlug schnell zurück. Fabian Schneiders gelang nach zwölf Minuten der Ausgleich.

Danach verflachte das Geschehen zusehends. Beide Teams mussten den hochsommerlichen Temperaturen Tribut zollen. Die größte Chance zum Sieg vergab Tobias Deufel, der mit aktuell drei Treffern erfolgreichste Maisacher Schütze scheiterte an Landsberg-Keeper Schmitt. In der zweiten Halbzeit passierte nicht mehr viel. Immerhin: Seit mittlerweile drei Partien ist die Mannschaft von SCM-Trainer Thomas Stehle ungeschlagen.

In der Tabelle rangieren Maisach und Landsberg weiter Seite an Seite im Tabellenmittelfeld. Nach oben wie nach unten haben beide Teams einen gehörigen Abstand. (Dirk Schiffner)