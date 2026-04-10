Ein Punkt aus den letzten drei Spielen: FCI zu Gast in Kirchanschöring

Trainer Xhevat Muriqi: „Irgendwann zahlt es sich aus, wenn man die Mannschaft wachsen lässt.“ – Foto: Dieter Michalek

Bei den vergangenen Auswärtsspielen in Deisenhofen (1:2) und in Erlbach (0:1) gastierte der FC Ismaning immer beim Tabellendritten. Und aller guten Dinge sind drei: Jetzt geht es zum dritten Mal zur Nummer drei der Bayernliga. Mit 23 Gegentoren in 25 Spielen hat der Verein die zweitbeste Defensive der Liga und seit fünf Partien hat er nicht mehr verloren.

Nach der Winterpause ist der FC Ismaning fulminant in die zweite Hälfte der Fußball-Bayernliga gestartet und nun folgte der etwas kuriose Durchhänger. Der FCI holte nur einen Punkt aus den jüngsten drei Spielen, wobei die Leistungen eher fünf bis sieben Zähler wert gewesen wären. An diesem Samstag (15 Uhr) geht es auf das heiße Pflaster des SV Kirchanschöring, wo die Trauben für Gastmannschaften traditionell hoch hängen.

Ismanings Trainer Xhevat „Jacky“ Muriqi ist beeindruckt vom SV Kirchanschöring und dem langen Atem des Vereins: „Irgendwann zahlt es sich aus, wenn man die Spieler zusammenhält und die Mannschaft wachsen lässt.“ Muriqi gefällt diese Philosophie, die in Teilen auch der FCI verfolgt. Der finanziell nicht auf Rosen gebettete Verein bemüht sich um junge Talente, die er weiterentwickeln und dann langfristig in Ismaning heimisch machen würde.

Muriqi tut sich aber auch leicht beim Unterschied zwischen den Modellen Kirchanschöring und Ismaning: „Die haben viele Fußballer im besten Alter zwischen 26 und 30 Jahren. Und bei uns ist der Dominik Krizanac mit seinen 23 Jahren schon einer der erfahrensten Spieler.“ Im besten Fußballalter nach Muriqis Definition ist eigentlich nur der Kapitän und Abwehrchef Daniel Weber. Muriqi kann sich vorstellen, dass dieser Ismaninger Kader in ein paar Jahren auch die Entwicklung des Gegners Kirchanschöring nehmen könnte.

Ein spannendes Youngster-Duell liefern sich im Tor Lukas da Silva-Pötzinger (21) und Maximilian Retzer (23). Retzer hielt nach der Winterpause stark und eine Krankheit befeuerte den Wechsel zu da Silva-Pötzinger, der zuletzt zweimal zwischen den Pfosten stand. Nun stehen in Kirchanschöring beide parat und sind bei den vollen hundert Prozent. Muriqi hatte sich am Donnerstag nach dem Abschlusstraining noch nicht entschieden. Er spielte aber die Bedeutung der Keeper-Wahl herunter: „Ich kann beide ins Tor stellen. Jeder würde einen guten Job machen.“ (nb)