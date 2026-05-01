„Ein Privileg“ – Olching kann gegen Planegg den Aufstieg perfekt machen

Kerem Kavuk vom SC Olching (weißes Trikot) im Spiel gegen den SV Planegg (in Schwarz). – Foto: Carmen Voxbrunner

Der Tabellenführer aus Olching liegt fünf Punkte vor dem Verfolger. Mit einem Sieg des SCO wäre die Entscheidung im Titelrennen gefallen.

Mehr Topspiel geht kaum: Wenn am Sonntag um 15 Uhr der Tabellenzweite SV Planegg den Spitzenreiter SC Olching empfängt, kann der SCO Meisterschaft und Aufstieg in die Landesliga perfekt machen. Vier Spieltage vor Saisonende liegen die Amperstädter fünf Punkte vor Planegg.

Felix Mayer will die Bedeutung der Partie nicht kleinreden. Seine Mannschaft nehme er aber „sehr unaufgeregt“ wahr. Dass der Aufstieg schon jetzt möglich ist, sei „ein Privileg“, sagt der Olchinger Trainer – und zugleich der Lohn für eine starke Saison. Seit 20 Ligaspielen ist der SCO ungeschlagen. Die bislang einzige Niederlage gab es Ende August beim 0:1 in Penzberg.

Den größeren Druck sieht Mayer beim Gegner. Während sich die Olchinger als Landesliga-Absteiger lange eher zurückhaltend gaben, formulierte Planegg seine Aufstiegsambitionen offensiver. Mit einem Sieg könnten die Würmtaler den Rückstand auf zwei Punkte verkürzen und das Rennen noch einmal spannend machen. Mayer bleibt dennoch gelassen. „Das ist kein Endspiel für uns. Wir werden nicht all-in gehen.“ Eine Favoritenrolle sieht er für keine der beiden Mannschaften.

Auch statistisch treffen die beiden stärksten Teams der Liga aufeinander. Planegg stellt mit 91 Toren eine der besten Offensiven, Olching mit 21 Gegentoren die beste Abwehr. Drei davon kassierte der SCO im spektakulären Hinspiel, als Olching nach einem 0:3 noch zum 3:3 kam. „Die Schlüsse daraus haben wir gezogen“, sagt Mayer. Diesmal werde es vor allem auf Tagesform und Mentalität ankommen. „Wir sind sehr gut vorbereitet.“

Was im Erfolgsfall passieren würde, will Mayer erst später an sich heranlassen. Damit beschäftige er sich frühestens „am Sonntag ab 17 Uhr“. (Dirk Schiffner)