Ein Pokaltag für Krimi-Fans: Alle Viertelfinals im Elfmeterschießen

Mehr Spannung und Pokalkrimi wäre gar nicht möglich gewesen! Im RAN1-RBW-Pokal des KFV Anhalt-Bitterfeld fielen am Sonnabend in allen vier Viertelfinals die Entscheidungen erst im Elfmeterschießen. Vier Landesklasse-Vertreter haben sich vom Punkt den Einzug ins Halbfinale gesichert.

Nach einer 2:0-Pausenführung durch Paul Apel und Julian Bittner wähnte sich der Dessauer SV 97 zu Gast beim HSV Gröbern bereits auf dem richtigen Weg. Doch der Kreisoberligist schlug nach dem Seitenwechsel durch Clemens Paul Oelsch und Pascal Rietz zurück. Nach torloser Verlängerung ging es ins Elfmeterschießen. In diesem bewies der DSV - letzter Pokalsieger des Kreises Anhalt - die besseren Nerven.

Bis zu den ersten Treffern des Tages mussten sich die 105 Zuschauer im Landesklasse-Vergleich zwischen dem SV Pouch-Rösa und dem Zörbiger FC lange gedulden. Sowohl nach 90 als auch nach 120 Minuten stand die Null auf beiden Seiten. Dann scheiterten für die Hausherren auch die ersten drei Schützen vom Punkt - weshalb am Ende der ZFC den Halbfinal-Einzug feierte.

Der SV Friedersdorf - dreifacher Titelverteidiger in Anhalt-Bitterfeld - ist raus. Im Landesklasse-Duell bei der SG Empor Waldersee musste der SVF die Segel streichen. Dabei standen sie Friedersdorfer nach Patrick Thiels 2:1-Führungstreffer in der 115. Minute bereits mit einem Bein im Halbfinale. Doch Mohammad Herro glich für die SG Empor in der Nachspielzeit der Verlängerung noch aus. Vom Elfmeterpunkt blieb Waldersee dann mit fünf Treffern in fünf Versuchen eiskalt.

Der Kreisoberligist ESV Petersroda hat der Landesklasse-Elf des FC Eintracht Köthen einen wahren Pokalfight geboten. Nach der Gästeführung durch Marcel Dzwonik (28.) schickte Gazmend Jefkaj die Partie nach dem Seitenwechsel in die Verlängerung (56.). Nachdem diese torlos geblieben war, ging es ins Elfmeterschießen. In diesem scheiterte nur ein Petersrodaer - während alle Akteure der Gäste trafen.

